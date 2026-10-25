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O que acontece se os dois candidatos à Presidência tiverem exatamente o mesmo número de votos?

Código Eleitoral prevê um critério específico para definir o vencedor em caso de empate absoluto nas urnas; diferença de um voto já decide a disputa

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:22

Flávio lidera por vantagem curta contra Lula
Flávio Bolsonaro e  Lula disputam o segundo turno neste domingo (25) Crédito: Reprodução

Os brasileiros estão indo às urnas neste domingo (25) para escolher o próximo presidente da República. No segundo turno das Eleições 2026, a disputa é entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Mas, em uma eleição decidida voto a voto, o que aconteceria se os dois candidatos terminarem a apuração com exatamente a mesma quantidade de votos válidos?

A legislação eleitoral brasileira prevê uma regra específica para essa situação. De acordo com o artigo 110 do Código Eleitoral, em caso de empate, será considerado eleito o candidato mais idoso. Nesse cenário hipotético, Lula levaria vantagem por ter 80 anos, enquanto Flávio Bolsonaro tem 45. Para que a regra fosse aplicada, porém, os dois precisariam receber exatamente o mesmo número de votos válidos. Uma diferença de apenas um voto já seria suficiente para determinar quem venceu a eleição.

O protocolo de segurança das urnas eletrônicas

Sistema automático grava cada voto simultaneamente em duas mídias criptografadas distintas por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Votação interrompida antes do botão confirma não registra o voto daquele cargo específico por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Presidente de seção aplica protocolo básico de reinicialização com códigos restritos sob fiscalização por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Cartão de memória externo é avaliado ou substituído por reserva com chaves digitais seguras por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Urna de contingência entra em operação em caso de pane física definitiva no equipamento principal por José Cruz, Agência Brasil
Cartão de dados original é transferido para o novo aparelho reserva de forma imediata por TRE-SP
Equipamento recebe novo lacre físico numerado para restabelecer o fluxo da fila por Reprodução/TRE-PI
Novo dispositivo emite relatório de zerésima para novos eleitores mantendo o histórico anterior por TSE
Transparência Eleitoral: Saiba como peritos independentes e a OAB fiscalizam o sistema de votação por Reuters
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Sistema automático grava cada voto simultaneamente em duas mídias criptografadas distintas por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Como funciona o desempate nas eleições?

O critério previsto no Código Eleitoral é direto: se houver empate absoluto na votação, a idade dos candidatos será usada para definir o vencedor. Na prática, há três possibilidades: se Lula receber mais votos válidos, vence a eleição; se Flávio Bolsonaro tiver a maior votação, será eleito; se os dois terminarem com exatamente o mesmo número de votos válidos, o candidato mais velho será considerado vencedor.

A regra se aplica a uma situação bastante específica: não basta que a disputa seja apertada. É necessário que a quantidade de votos válidos recebidos pelos dois candidatos seja rigorosamente igual. A Constituição Federal, no artigo 77, estabelece que a eleição para presidente da República é definida pela maioria dos votos válidos. O critério de desempate complementa as regras eleitorais para uma eventual igualdade absoluta na votação.

Votos brancos e nulos entram na conta?

Não. Os votos brancos e nulos não são considerados votos válidos para definir o resultado da eleição e, por isso, não entram no cálculo do desempate. Esses votos não são transferidos para nenhum candidato. A comparação é feita exclusivamente com os votos válidos recebidos por cada um dos concorrentes.

Assim, se Lula e Flávio Bolsonaro obtiverem 60 milhões de votos válidos cada, haverá empate, independentemente da quantidade de votos brancos e nulos registrada na votação.

Empate técnico é diferente de empate nas urnas

Apesar de os termos parecerem semelhantes, empate técnico e empate na votação são situações distintas. O empate técnico ocorre em pesquisas eleitorais quando a diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro do levantamento. Nesse caso, não é possível afirmar com segurança, considerando a incerteza estatística, qual deles tem maior intenção de voto.

Já o empate nas urnas só acontece quando os candidatos recebem exatamente a mesma quantidade de votos válidos na apuração oficial. Na contagem dos votos, não existe margem de erro como nas pesquisas eleitorais. Por isso, mesmo em uma disputa extremamente acirrada, uma diferença de apenas um voto válido é suficiente para definir o vencedor.

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