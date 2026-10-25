ELEIÇÕES 2026

O que acontece se os dois candidatos à Presidência tiverem exatamente o mesmo número de votos?

Código Eleitoral prevê um critério específico para definir o vencedor em caso de empate absoluto nas urnas; diferença de um voto já decide a disputa

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:22

Flávio Bolsonaro e Lula disputam o segundo turno neste domingo (25) Crédito: Reprodução

Os brasileiros estão indo às urnas neste domingo (25) para escolher o próximo presidente da República. No segundo turno das Eleições 2026, a disputa é entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Mas, em uma eleição decidida voto a voto, o que aconteceria se os dois candidatos terminarem a apuração com exatamente a mesma quantidade de votos válidos?

A legislação eleitoral brasileira prevê uma regra específica para essa situação. De acordo com o artigo 110 do Código Eleitoral, em caso de empate, será considerado eleito o candidato mais idoso. Nesse cenário hipotético, Lula levaria vantagem por ter 80 anos, enquanto Flávio Bolsonaro tem 45. Para que a regra fosse aplicada, porém, os dois precisariam receber exatamente o mesmo número de votos válidos. Uma diferença de apenas um voto já seria suficiente para determinar quem venceu a eleição.

O protocolo de segurança das urnas eletrônicas 1 de 9

Como funciona o desempate nas eleições?

O critério previsto no Código Eleitoral é direto: se houver empate absoluto na votação, a idade dos candidatos será usada para definir o vencedor. Na prática, há três possibilidades: se Lula receber mais votos válidos, vence a eleição; se Flávio Bolsonaro tiver a maior votação, será eleito; se os dois terminarem com exatamente o mesmo número de votos válidos, o candidato mais velho será considerado vencedor.

A regra se aplica a uma situação bastante específica: não basta que a disputa seja apertada. É necessário que a quantidade de votos válidos recebidos pelos dois candidatos seja rigorosamente igual. A Constituição Federal, no artigo 77, estabelece que a eleição para presidente da República é definida pela maioria dos votos válidos. O critério de desempate complementa as regras eleitorais para uma eventual igualdade absoluta na votação.

Votos brancos e nulos entram na conta?

Não. Os votos brancos e nulos não são considerados votos válidos para definir o resultado da eleição e, por isso, não entram no cálculo do desempate. Esses votos não são transferidos para nenhum candidato. A comparação é feita exclusivamente com os votos válidos recebidos por cada um dos concorrentes.

Assim, se Lula e Flávio Bolsonaro obtiverem 60 milhões de votos válidos cada, haverá empate, independentemente da quantidade de votos brancos e nulos registrada na votação.

Empate técnico é diferente de empate nas urnas

Apesar de os termos parecerem semelhantes, empate técnico e empate na votação são situações distintas. O empate técnico ocorre em pesquisas eleitorais quando a diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro do levantamento. Nesse caso, não é possível afirmar com segurança, considerando a incerteza estatística, qual deles tem maior intenção de voto.