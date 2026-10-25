O que acontece se os dois candidatos à Presidência tiverem exatamente o mesmo número de votos?

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Perla Ribeiro
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:22
Os brasileiros estão indo às urnas neste domingo (25) para escolher o próximo presidente da República. No segundo turno das Eleições 2026, a disputa é entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Mas, em uma eleição decidida voto a voto, o que aconteceria se os dois candidatos terminarem a apuração com exatamente a mesma quantidade de votos válidos?
A legislação eleitoral brasileira prevê uma regra específica para essa situação. De acordo com o artigo 110 do Código Eleitoral, em caso de empate, será considerado eleito o candidato mais idoso. Nesse cenário hipotético, Lula levaria vantagem por ter 80 anos, enquanto Flávio Bolsonaro tem 45. Para que a regra fosse aplicada, porém, os dois precisariam receber exatamente o mesmo número de votos válidos. Uma diferença de apenas um voto já seria suficiente para determinar quem venceu a eleição.
O protocolo de segurança das urnas eletrônicas
Como funciona o desempate nas eleições?
O critério previsto no Código Eleitoral é direto: se houver empate absoluto na votação, a idade dos candidatos será usada para definir o vencedor. Na prática, há três possibilidades: se Lula receber mais votos válidos, vence a eleição; se Flávio Bolsonaro tiver a maior votação, será eleito; se os dois terminarem com exatamente o mesmo número de votos válidos, o candidato mais velho será considerado vencedor.
A regra se aplica a uma situação bastante específica: não basta que a disputa seja apertada. É necessário que a quantidade de votos válidos recebidos pelos dois candidatos seja rigorosamente igual. A Constituição Federal, no artigo 77, estabelece que a eleição para presidente da República é definida pela maioria dos votos válidos. O critério de desempate complementa as regras eleitorais para uma eventual igualdade absoluta na votação.
Votos brancos e nulos entram na conta?
Não. Os votos brancos e nulos não são considerados votos válidos para definir o resultado da eleição e, por isso, não entram no cálculo do desempate. Esses votos não são transferidos para nenhum candidato. A comparação é feita exclusivamente com os votos válidos recebidos por cada um dos concorrentes.
Assim, se Lula e Flávio Bolsonaro obtiverem 60 milhões de votos válidos cada, haverá empate, independentemente da quantidade de votos brancos e nulos registrada na votação.
Empate técnico é diferente de empate nas urnas
Apesar de os termos parecerem semelhantes, empate técnico e empate na votação são situações distintas. O empate técnico ocorre em pesquisas eleitorais quando a diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro do levantamento. Nesse caso, não é possível afirmar com segurança, considerando a incerteza estatística, qual deles tem maior intenção de voto.
Já o empate nas urnas só acontece quando os candidatos recebem exatamente a mesma quantidade de votos válidos na apuração oficial. Na contagem dos votos, não existe margem de erro como nas pesquisas eleitorais. Por isso, mesmo em uma disputa extremamente acirrada, uma diferença de apenas um voto válido é suficiente para definir o vencedor.