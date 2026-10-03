O que muda na TV neste domingo de eleições? Emissoras alteram programação e horários por causa da apuração; veja Globo, SBT, Band, Record e RedeTV!

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Fernanda Varela
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20:57
As eleições de 2026 vão provocar mudanças na programação das principais emissoras de televisão aberta neste domingo (4). Globo, SBT, Band, Record e RedeTV! prepararam esquemas especiais para acompanhar a votação e, principalmente, a apuração dos votos após o fechamento das urnas.
As alterações variam bastante de uma emissora para outra. Enquanto a RedeTV! inicia uma cobertura exclusiva ainda durante a tarde, às 15h30, o SBT mantém praticamente toda a programação dominical de entretenimento e reserva uma faixa específica para as eleições apenas no fim da noite.
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Na Globo, uma das principais mudanças acontece no fim da tarde. O "Domingão com Huck" termina às 17h, e o "Fantástico" entra no ar mais cedo para acompanhar a apuração. A atração está prevista para permanecer no ar até 23h25.
Programação da Globo
A Globo terá boletins sobre as eleições espalhados pela programação desde a manhã. Às 17h, após o encerramento do "Domingão com Huck", o "Fantástico" assume a cobertura e segue até 23h25.
5h50 - Santa Missa
6h40 - Globo Repórter (reprise)
7h30 - Antena Paulista
8h00 - Giro Jornalismo (Cobertura Eleições)
8h10 - Auto Esporte
8h40 - Globo Rural
10h00 - Giro Jornalismo (Cobertura Eleições)
10h10 - Viver Sertanejo
11h05 - Esporte Espetacular
12h30 - Giro Jornalismo (Cobertura Eleições)
12h40 - Temperatura Máxima (Megatubarão)
14h35 - Em Família com Eliana
15h30 - Giro Jornalismo (Cobertura Eleições)
15h40 - Domingão com Huck
17h00 - Fantástico
23h25 - Domingo Maior (A Fera)
1h40 - Fórmula 1 (Compacto do GP do Bahrein)
Programação da Band
A Band inicia a cobertura ao vivo das eleições às 16h30, logo depois do "Show do Esporte". O "Band Eleições" permanece no ar até 21h30, quando começa o "Canal Livre", que também terá o cenário eleitoral como tema.
Com as alterações, não serão exibidos o filme da tarde, o documentário "Planeta Selvagem" e o "Perrengue na Band". O "Som dos Oceanos" passa para mais tarde.
6h00 - Band Kids
8h30 - Seu Negócio
9h00 - Band Kids
10h30 - A Virada de Chave
11h00 - Viva Sorte
12h00 - Show do Esporte
16h30 - Band Eleições
21h30 - Canal Livre
23h00 - Som dos Oceanos
Programação da Record
A Record mantém grande parte de sua programação habitual até o fim da tarde. A cobertura especial "Eleições 2026 - O Voto na Record" começa às 16h55 e segue até 18h30, quando entra no ar o "Domingo Espetacular".
7h00 - Santo Culto no Seu Lar
8h00 - Igreja Universal
9h00 - Record Kids
10h30 - Pica-Pau
11h30 - Todo Mundo Odeia o Chris
12h15 - Cine Maior (Refém do Jogo)
14h00 - Acerte ou Caia!
16h55 - Eleições 2026 - O Voto na Record
18h30 - Domingo Espetacular
22h30 - A Fazenda 18
23h15 - Esporte Record
0h30 - Chicago Med
Programação da RedeTV!
Entre as cinco emissoras, a RedeTV! é a que inicia mais cedo a faixa exclusivamente dedicada às eleições. A transmissão começa às 15h30 e tem previsão de seguir até 23h.
Por causa da cobertura, programas como "Mega Sonho", "American Zone", "Para Aqui!" e o reality "Vizinhos em Guerra" ficam fora da grade.
8h00 - Programa Ultrafarma
8h30 - Mundo Empresarial
9h00 - A Hora do Zap (reprise)
10h00 - Igreja Universal
11h45 - Apeoesp
11h55 - A Hora do Zap (reprise)
12h00 - Programa Ultrafarma
13h00 - Conferência Geral 2026
15h00 - Show de Prêmios Hadassa
15h30 - RedeTV! Eleições 2026
23h00 - O Melhor de Tudo
23h45 - Vê Se Pode
0h30 - Madrugada Animada
Programação do SBT
O SBT é a emissora que menos altera sua programação dominical entre as citadas. A grade segue concentrada no entretenimento, com "Domingo Legal", "The Voice Brasil" e "Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel".
A faixa exclusivamente dedicada à cobertura eleitoral está prevista para começar às 23h45 e terminar às 0h45.
7h00 - Pé na Estrada
7h30 - SBT Sports
8h30 - Webmotors
9h00 - Box Aberto
9h30 - Chaves
10h10 - Notícias Impressionantes
11h00 - Telesena
11h15 - Domingo Legal
18h00 - The Voice Brasil
19h00 - Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel
23h45 - SBT Eleições 2026
0h45 - SBT Notícias