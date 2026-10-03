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O que muda na TV neste domingo de eleições? Emissoras alteram programação e horários por causa da apuração; veja Globo, SBT, Band, Record e RedeTV!

Emissoras alteram a programação para acompanhar a apuração dos votos; RedeTV! começa a cobertura mais cedo, enquanto SBT mantém boa parte da grade habitual

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20:57

TVs mudam programação para acompanhar apuração eleitoral Crédito: Imagem gerada por IA

As eleições de 2026 vão provocar mudanças na programação das principais emissoras de televisão aberta neste domingo (4). Globo, SBT, Band, Record e RedeTV! prepararam esquemas especiais para acompanhar a votação e, principalmente, a apuração dos votos após o fechamento das urnas.

As alterações variam bastante de uma emissora para outra. Enquanto a RedeTV! inicia uma cobertura exclusiva ainda durante a tarde, às 15h30, o SBT mantém praticamente toda a programação dominical de entretenimento e reserva uma faixa específica para as eleições apenas no fim da noite.

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Na Globo, uma das principais mudanças acontece no fim da tarde. O "Domingão com Huck" termina às 17h, e o "Fantástico" entra no ar mais cedo para acompanhar a apuração. A atração está prevista para permanecer no ar até 23h25.

Veja como fica a programação de cada emissora neste domingo de eleições

Programação da Globo

A Globo terá boletins sobre as eleições espalhados pela programação desde a manhã. Às 17h, após o encerramento do "Domingão com Huck", o "Fantástico" assume a cobertura e segue até 23h25.

5h50 - Santa Missa

6h40 - Globo Repórter (reprise)

7h30 - Antena Paulista

8h00 - Giro Jornalismo (Cobertura Eleições)

8h10 - Auto Esporte

8h40 - Globo Rural

10h00 - Giro Jornalismo (Cobertura Eleições)

10h10 - Viver Sertanejo

11h05 - Esporte Espetacular

12h30 - Giro Jornalismo (Cobertura Eleições)

12h40 - Temperatura Máxima (Megatubarão)

14h35 - Em Família com Eliana

15h30 - Giro Jornalismo (Cobertura Eleições)

15h40 - Domingão com Huck

17h00 - Fantástico

23h25 - Domingo Maior (A Fera)

1h40 - Fórmula 1 (Compacto do GP do Bahrein)

Programação da Band

A Band inicia a cobertura ao vivo das eleições às 16h30, logo depois do "Show do Esporte". O "Band Eleições" permanece no ar até 21h30, quando começa o "Canal Livre", que também terá o cenário eleitoral como tema.

Com as alterações, não serão exibidos o filme da tarde, o documentário "Planeta Selvagem" e o "Perrengue na Band". O "Som dos Oceanos" passa para mais tarde.

6h00 - Band Kids

8h30 - Seu Negócio

9h00 - Band Kids

10h30 - A Virada de Chave

11h00 - Viva Sorte

12h00 - Show do Esporte

16h30 - Band Eleições

21h30 - Canal Livre

23h00 - Som dos Oceanos

Programação da Record

A Record mantém grande parte de sua programação habitual até o fim da tarde. A cobertura especial "Eleições 2026 - O Voto na Record" começa às 16h55 e segue até 18h30, quando entra no ar o "Domingo Espetacular".

7h00 - Santo Culto no Seu Lar

8h00 - Igreja Universal

9h00 - Record Kids

10h30 - Pica-Pau

11h30 - Todo Mundo Odeia o Chris

12h15 - Cine Maior (Refém do Jogo)

14h00 - Acerte ou Caia!

16h55 - Eleições 2026 - O Voto na Record

18h30 - Domingo Espetacular

22h30 - A Fazenda 18

23h15 - Esporte Record

0h30 - Chicago Med

Programação da RedeTV!

Entre as cinco emissoras, a RedeTV! é a que inicia mais cedo a faixa exclusivamente dedicada às eleições. A transmissão começa às 15h30 e tem previsão de seguir até 23h.

Por causa da cobertura, programas como "Mega Sonho", "American Zone", "Para Aqui!" e o reality "Vizinhos em Guerra" ficam fora da grade.

8h00 - Programa Ultrafarma

8h30 - Mundo Empresarial

9h00 - A Hora do Zap (reprise)

10h00 - Igreja Universal

11h45 - Apeoesp

11h55 - A Hora do Zap (reprise)

12h00 - Programa Ultrafarma

13h00 - Conferência Geral 2026

15h00 - Show de Prêmios Hadassa

15h30 - RedeTV! Eleições 2026

23h00 - O Melhor de Tudo

23h45 - Vê Se Pode

0h30 - Madrugada Animada

Programação do SBT

O SBT é a emissora que menos altera sua programação dominical entre as citadas. A grade segue concentrada no entretenimento, com "Domingo Legal", "The Voice Brasil" e "Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel".

A faixa exclusivamente dedicada à cobertura eleitoral está prevista para começar às 23h45 e terminar às 0h45.

7h00 - Pé na Estrada

7h30 - SBT Sports

8h30 - Webmotors

9h00 - Box Aberto

9h30 - Chaves

10h10 - Notícias Impressionantes

11h00 - Telesena

11h15 - Domingo Legal

18h00 - The Voice Brasil

19h00 - Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel

23h45 - SBT Eleições 2026