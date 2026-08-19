O que verificar no visor da urna antes do clique final; conferir se o voto está certo evita escolher candidato errado

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 21:00
O alerta desmente teorias de redes sociais sobre a frase "Confirma o seu voto", expressão que sequer existe no sistema, assegurando um pleito sem sobressaltos nas Eleições 2026.
Urnas passam por testes antes da eleição
Na cabine de votação, o preenchimento correto dos números traz à tela os dados do candidato escolhido, exigindo do eleitor a checagem detalhada dos seguintes itens:
cargo em disputa
número digitado
nome e fotografia da candidata ou do candidato
sigla do partido
dados da chapa e vice (em cargos majoritários)
A presença do retrato digital serve como validação visual imediata, evitando falhas involuntárias na escolha do representante.
Depois de inserir os dígitos, o monitor do equipamento exibe o texto "Confira seu voto" no rodapé por cerca de um segundo. Nesse curto intervalo, a tecla verde permanece desativada para impedir o envio precipitado da escolha.
Se você apertar a tecla verde durante essa trava temporal, nenhum comando é computado. O sistema não anula nem perde sua escolha, bastando um novo toque assim que o bloqueio momentâneo terminar.
Ao notar qualquer divergência entre o número digitado e a imagem exibida no painel, o eleitor deve acionar imediatamente a tecla laranja “Corrige”.
A ação limpa o campo na hora, liberando o teclado para uma nova tentativa sem comprometer o registro final do voto.
O uso da famosa "colinha eleitoral" em papel é liberado na cabine e reduz drasticamente o risco de erros na digitação.
Com a anotação em mãos, o cidadão faz a conferência com tranquilidade, aguarda o fim do bloqueio de um segundo e pressiona a tecla verde “Confirma” para gravar sua decisão nas Eleições 2026.