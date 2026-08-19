TEMPO PARA VOTAR

O que verificar no visor da urna antes do clique final; conferir se o voto está certo evita escolher candidato errado

Mecanismo do TSE bloqueia o botão de confirmação por um segundo para reforçar a segurança das eleições 2026

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 21:00

Pausa obrigatória na tela da urna dá tempo para checar foto e número do candidato Crédito: Reprodução/TRE-PI

Na hora de exercer a cidadania, um segundo de atenção diante da tela da urna eletrônica garante a validação do seu voto. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) implementou desde a eleição passada uma trava de segurança no sistema da urna eletrônica, que possibilita uma pausa para a confirmação por um segundo, tempo em que exibe o aviso "Confira seu voto".



O alerta desmente teorias de redes sociais sobre a frase "Confirma o seu voto", expressão que sequer existe no sistema, assegurando um pleito sem sobressaltos nas Eleições 2026.

Urnas passam por testes antes da eleição 1 de 21

Dados do candidato para conferir na tela da urna

Na cabine de votação, o preenchimento correto dos números traz à tela os dados do candidato escolhido, exigindo do eleitor a checagem detalhada dos seguintes itens:

cargo em disputa

número digitado

nome e fotografia da candidata ou do candidato

sigla do partido

dados da chapa e vice (em cargos majoritários)

A presença do retrato digital serve como validação visual imediata, evitando falhas involuntárias na escolha do representante.

"Confira seu voto": a mensagem oficial que aparece na tela

Depois de inserir os dígitos, o monitor do equipamento exibe o texto "Confira seu voto" no rodapé por cerca de um segundo. Nesse curto intervalo, a tecla verde permanece desativada para impedir o envio precipitado da escolha.

Se você apertar a tecla verde durante essa trava temporal, nenhum comando é computado. O sistema não anula nem perde sua escolha, bastando um novo toque assim que o bloqueio momentâneo terminar.

Botão "Corrige" cancela o número digitado na urna

Ao notar qualquer divergência entre o número digitado e a imagem exibida no painel, o eleitor deve acionar imediatamente a tecla laranja “Corrige”.

A ação limpa o campo na hora, liberando o teclado para uma nova tentativa sem comprometer o registro final do voto.

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