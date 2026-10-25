ELEIÇÃO

Omar Aziz é eleito governador do Amazonas e volta ao cargo após mais de uma década

Senador do PSD venceu a disputa contra Professora Maria do Carmo, do PL, na eleição que define a sucessão de Wilson Lima

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21:03

Omar Aziz (PSD) Crédito: Divulgação

Omar Aziz (PSD) voltará a governar o Amazonas após mais de dez anos longe do Executivo estadual. O senador foi eleito na disputa contra Professora Maria do Carmo (PL) e será o sucessor de Wilson Lima, que encerra seu segundo mandato consecutivo.

A vitória marca o retorno de um político que assumiu o governo amazonense em 2010 e, naquele mesmo ano, conquistou nas urnas o direito de permanecer no cargo. Depois, Aziz deixou o Executivo para disputar o Senado, onde ampliou sua projeção nacional.

Na eleição deste ano, o candidato do PSD chegou à etapa decisiva com 40,35% dos votos válidos no primeiro turno. Maria do Carmo obteve 24,77%, após avançar na reta final da campanha e ultrapassar Roberto Cidade (União Brasil) na corrida pela segunda vaga.

A liderança de Aziz já era apontada pelas pesquisas anteriores à votação, nas quais ele aparecia com índices entre 29% e 32%. A candidata do PL, que disputava a classificação para o segundo turno, registrava de 19% a 21%.

Na reta final da disputa, porém, os levantamentos indicaram uma redução da vantagem do senador. Pesquisa Real Time Big Data divulgada em 20 de outubro mostrou Aziz com 46% das intenções totais de voto, diante de 41% de Maria do Carmo. Considerados apenas os votos válidos, o placar era de 53% a 47%.

O resultado define quem comandará o estado após dois mandatos de Wilson Lima. Eleito em 2018 e reeleito em 2022, o atual governador não podia concorrer pela terceira vez consecutiva.

Antes de governar o Amazonas e chegar ao Senado, Aziz foi deputado estadual e vice-governador. Sua candidatura reuniu a experiência de décadas na política e a passagem pelo Executivo estadual.