ELEIÇÕES

Onde eu voto? Como consultar título e local de votação

Eleições ocorrem no próximo domingo (4)

Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 08:45

Urna eletrônica que será utilizada no dia 4 de outubro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os eleitores já podem consultar o número do título e o local onde deverão votar nas Eleições 2026. O primeiro turno será realizado neste domingo (4), e a Justiça Eleitoral recomenda que o endereço da seção seja conferido com antecedência para evitar imprevistos no dia da votação.

A consulta pode ser feita pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou pelo aplicativo e-Título.

Como consultar pelo site do TSE

Como consultar o local de votação pelo site do TSE 1 de 7

Consulta pelo e-Título

Outra opção é utilizar o aplicativo e-Título. Nesse caso, o eleitor deve acessar o aplicativo utilizando o número do CPF. O e-Título permite consultar informações como o local de votação, a zona e a seção eleitoral.

A reportagem questionou o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) sobre possíveis mudanças nas regiões ou zonas eleitorais da Bahia e de Salvador para as Eleições 2026, incluindo alterações de endereço ou de número. Até a publicação desta reportagem, o TRE-BA não havia respondido ao questionamento.

A orientação é que o eleitor consulte individualmente o local de votação antes de sair de casa.

Eleições acontecem no domingo (4)

Neste domingo (4), os eleitores irão às urnas para escolher seis cargos. A ordem de votação será:

Deputado federal, com quatro dígitos;

Deputado estadual ou distrital, com cinco dígitos;

Senador para a primeira vaga, com três dígitos;

Senador para a segunda vaga, com três dígitos;

Governador, com dois dígitos;

Presidente da República, com dois dígitos.

A votação acontece das 8h às 17h, no horário de Brasília.

Para votar, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. Também é possível utilizar o aplicativo e-Título com foto.

O Tribunal Superior Eleitoral recomenda que os eleitores levem os números dos candidatos anotados em uma colinha de papel para facilitar o processo de votação. O uso de celular dentro da cabine de votação é proibido.