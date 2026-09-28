Onde eu voto? Como consultar título e local de votação

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Esther Morais
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 08:45
Os eleitores já podem consultar o número do título e o local onde deverão votar nas Eleições 2026. O primeiro turno será realizado neste domingo (4), e a Justiça Eleitoral recomenda que o endereço da seção seja conferido com antecedência para evitar imprevistos no dia da votação.
A consulta pode ser feita pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou pelo aplicativo e-Título.
Como consultar o local de votação pelo site do TSE
Outra opção é utilizar o aplicativo e-Título. Nesse caso, o eleitor deve acessar o aplicativo utilizando o número do CPF. O e-Título permite consultar informações como o local de votação, a zona e a seção eleitoral.
A reportagem questionou o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) sobre possíveis mudanças nas regiões ou zonas eleitorais da Bahia e de Salvador para as Eleições 2026, incluindo alterações de endereço ou de número. Até a publicação desta reportagem, o TRE-BA não havia respondido ao questionamento.
A orientação é que o eleitor consulte individualmente o local de votação antes de sair de casa.
Neste domingo (4), os eleitores irão às urnas para escolher seis cargos. A ordem de votação será:
Deputado federal, com quatro dígitos;
Deputado estadual ou distrital, com cinco dígitos;
Senador para a primeira vaga, com três dígitos;
Senador para a segunda vaga, com três dígitos;
Governador, com dois dígitos;
Presidente da República, com dois dígitos.
A votação acontece das 8h às 17h, no horário de Brasília.
Para votar, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. Também é possível utilizar o aplicativo e-Título com foto.
O Tribunal Superior Eleitoral recomenda que os eleitores levem os números dos candidatos anotados em uma colinha de papel para facilitar o processo de votação. O uso de celular dentro da cabine de votação é proibido.
Os serviços do Autoatendimento Eleitoral relacionados à emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral, atualização de dados e regularização de título cancelado estão suspensos entre 7 de maio e 2 de novembro de 2026, conforme a norma eleitoral vigente. Os demais serviços continuam disponíveis para consulta.