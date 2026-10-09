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Onde ficou a maior abstenção do país? Veja a cidade onde 40% do eleitorado faltou às urnas

Cidader egistra o dobro da média nacional de abstenção no primeiro turno de 2026, segundo dados do TSE

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 17:44

Urna eletrônica que será utilizada no dia 4 de outubro
Rio Vermelho (MG) registra 40,09% de abstenção e lidera o ranking nacional do TSE em 2026 Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A liderança nacional de ausências no primeiro turno das eleições de 2026 ficou com o município de Rio Vermelho (MG), onde 40,09% dos eleitores deixaram de votar. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam que quatro em cada dez moradores da cidade mineira não foram às urnas. Com 12 mil habitantes, o município registrou uma abstenção no primeiro turno equivalente ao dobro da média nacional, um índice que chama a atenção para o afastamento dos eleitores das eleições gerais.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

Minas Gerais lidera ranking de abstenções no país, com oito das dez cidades

A concentração mineira no mapa das ausências impressiona quem analisa o raio-x completo divulgado pela Justiça Eleitoral. A forte abstenção em Minas Gerais puxou o indicador para cima e fez com que o estado abrigasse oito das dez cidades com maior abstenção no Brasil.

Logo atrás da líder Rio Vermelho aparecem vizinhas como Santo Antônio do Itambé (39,55%) e Serra Azul de Minas (38,71%), formando um verdadeiro cinturão de desinteresse eleitoral no interior mineiro. Outros municípios da região, como Chapada do Norte, Jenipapo de Minas, Novo Cruzeiro e Materlândia, também carimbaram presença no topo dessa estatística indigesta.

Minas Gerais concentra algumas das cidades com maior abstenção do país e chama atenção pelo número de eleitores que deixaram de votar nas eleições de 2026 Crédito: Ilustração, IA

O recorde de ausências no país ultrapassou patamares históricos nesta votação nacional. Puxada por esse desinteresse concentrado, a maior abstenção nas eleições de 2026 fez a média de faltantes no território brasileiro saltar para 21,1%, marcando o ápice do não comparecimento registrado no país desde 1998.

Abstenção, voto branco e nulo têm regras distintas

A diferença crucial nas estatísticas oficiais precisa estar clara para evitar confusões comuns entre os eleitores. Enquanto a abstenção no primeiro turno mede estritamente as pessoas que sequer pisaram no local de votação, os votos brancos e nulos contabilizam as escolhas de quem foi até a urna mas preferiu não apoiar candidato algum. Em Rio Vermelho, por exemplo, além dos 4.079 ausentes, quem deu o ar da graça deixou 2,43% de votos brancos e 5,10% de nulos nas urnas eletrônicas

Aplicativo e-Título permite regularizar a situação eleitoral

A regularização do título passo a passo exige atenção imediata de quem engrossou as estatísticas de faltosos para evitar bloqueios no CPF ou multas pesadas.

Janela de 60 dias para justificativa: janela de regularização precisa ser aproveitada em até dois meses após o pleito (60 dias), por meio de envio de comprovantes direto pelo aplicativo e-Título ou no portal do TSE.

Pagamento de taxa de quitar pendência: pagamento da guia no valor-base de R$ 3,51 por turno não votado resolve a situação caso você perca o prazo inicial.

Atenção ao risco de cancelamento do documento: atenção triplicada vale para quem acumular três ausências consecutivas sem justificativa, situação que provoca o cancelamento automático do título.

Histórico de votos nulos e brancos no Brasil

O histórico das últimas eleições mostra como a abstenção variou entre o primeiro e o segundo turno, com diferenças no comparecimento dos eleitores às urnas Crédito: Ilustração, IA

O protocolo de segurança das urnas eletrônicas

Sistema automático grava cada voto simultaneamente em duas mídias criptografadas distintas por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Votação interrompida antes do botão confirma não registra o voto daquele cargo específico por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Presidente de seção aplica protocolo básico de reinicialização com códigos restritos sob fiscalização por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Cartão de memória externo é avaliado ou substituído por reserva com chaves digitais seguras por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Urna de contingência entra em operação em caso de pane física definitiva no equipamento principal por José Cruz, Agência Brasil
Cartão de dados original é transferido para o novo aparelho reserva de forma imediata por TRE-SP
Equipamento recebe novo lacre físico numerado para restabelecer o fluxo da fila por Reprodução/TRE-PI
Novo dispositivo emite relatório de zerésima para novos eleitores mantendo o histórico anterior por TSE
Transparência Eleitoral: Saiba como peritos independentes e a OAB fiscalizam o sistema de votação por Reuters
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Sistema automático grava cada voto simultaneamente em duas mídias criptografadas distintas por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Tags:

Eleição Urna Eletrônica Eleição 2026 Justiça Eleitoral

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