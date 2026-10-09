QUASE METADE NÃO APARECEU

Onde ficou a maior abstenção do país? Veja a cidade onde 40% do eleitorado faltou às urnas

Cidader egistra o dobro da média nacional de abstenção no primeiro turno de 2026, segundo dados do TSE

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 17:44

Rio Vermelho (MG) registra 40,09% de abstenção e lidera o ranking nacional do TSE em 2026 Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A liderança nacional de ausências no primeiro turno das eleições de 2026 ficou com o município de Rio Vermelho (MG), onde 40,09% dos eleitores deixaram de votar. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam que quatro em cada dez moradores da cidade mineira não foram às urnas. Com 12 mil habitantes, o município registrou uma abstenção no primeiro turno equivalente ao dobro da média nacional, um índice que chama a atenção para o afastamento dos eleitores das eleições gerais.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026 1 de 32

Minas Gerais lidera ranking de abstenções no país, com oito das dez cidades

A concentração mineira no mapa das ausências impressiona quem analisa o raio-x completo divulgado pela Justiça Eleitoral. A forte abstenção em Minas Gerais puxou o indicador para cima e fez com que o estado abrigasse oito das dez cidades com maior abstenção no Brasil.

Logo atrás da líder Rio Vermelho aparecem vizinhas como Santo Antônio do Itambé (39,55%) e Serra Azul de Minas (38,71%), formando um verdadeiro cinturão de desinteresse eleitoral no interior mineiro. Outros municípios da região, como Chapada do Norte, Jenipapo de Minas, Novo Cruzeiro e Materlândia, também carimbaram presença no topo dessa estatística indigesta.

Minas Gerais concentra algumas das cidades com maior abstenção do país e chama atenção pelo número de eleitores que deixaram de votar nas eleições de 2026 Crédito: Ilustração, IA

O recorde de ausências no país ultrapassou patamares históricos nesta votação nacional. Puxada por esse desinteresse concentrado, a maior abstenção nas eleições de 2026 fez a média de faltantes no território brasileiro saltar para 21,1%, marcando o ápice do não comparecimento registrado no país desde 1998.

Abstenção, voto branco e nulo têm regras distintas

A diferença crucial nas estatísticas oficiais precisa estar clara para evitar confusões comuns entre os eleitores. Enquanto a abstenção no primeiro turno mede estritamente as pessoas que sequer pisaram no local de votação, os votos brancos e nulos contabilizam as escolhas de quem foi até a urna mas preferiu não apoiar candidato algum. Em Rio Vermelho, por exemplo, além dos 4.079 ausentes, quem deu o ar da graça deixou 2,43% de votos brancos e 5,10% de nulos nas urnas eletrônicas

Aplicativo e-Título permite regularizar a situação eleitoral

A regularização do título passo a passo exige atenção imediata de quem engrossou as estatísticas de faltosos para evitar bloqueios no CPF ou multas pesadas.

Janela de 60 dias para justificativa: janela de regularização precisa ser aproveitada em até dois meses após o pleito (60 dias), por meio de envio de comprovantes direto pelo aplicativo e-Título ou no portal do TSE.

Pagamento de taxa de quitar pendência: pagamento da guia no valor-base de R$ 3,51 por turno não votado resolve a situação caso você perca o prazo inicial.

Atenção ao risco de cancelamento do documento: atenção triplicada vale para quem acumular três ausências consecutivas sem justificativa, situação que provoca o cancelamento automático do título.

Histórico de votos nulos e brancos no Brasil

O histórico das últimas eleições mostra como a abstenção variou entre o primeiro e o segundo turno, com diferenças no comparecimento dos eleitores às urnas Crédito: Ilustração, IA