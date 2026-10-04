INÍCIO DA VOTAÇÃO

Onde os candidatos da vão votar neste domingo? Veja horários e locais em Salvador

ACM Neto, Jerônimo Rodrigues, Ronaldo Mansur, Angelo Coronel, João Roma, Jaques Wagner e Rui Costa nvotam pela manhã; confira endereços, zonas e seções dos principais nomes da disputa

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10:08

Candidatos ao governo da Bahia Crédito: Divulgação

Os principais candidatos ao Governo da Bahia e ao Senado Federal vão votar neste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições de 2026. A maior parte dos nomes terá compromissos eleitorais em Salvador, com votações concentradas durante a manhã. Entre os candidatos ao governo, ACM Neto (União Brasil) votará na Faculdade de Administração da Ufba, no Canela, Jerônimo Rodrigues (PT) no Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana, em Brotas, e Ronaldo Mansur (PSOL), no PAF 3 da Ufba, em Ondina. Vice candidato ao governado do estado na chapa de ACM Neto, Zé Cocá vota em Jequié, no sudoeste baiano.

Já na disputa pelo senado federal, João Roma (PL) e Angelo Coronel acompanham a agenda de ACM Neto na Faculdade de Administração da Ufba, onde tem chegada prevista para ocorrer a partir das 9h44. Em seguida, vota na Faculdade de Educação da Ufba, também no Canela. Na sequência, acompanham a votação do candidato ao senado Ângelo Coronel, no Colégio Marízia Maior, em Stella Maris. Já o vice-governador Geraldo Júnior votará no Colégio São Paulo, na Pituba.

Palácio de Ondina 1 de 6