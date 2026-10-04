Onde os candidatos da vão votar neste domingo? Veja horários e locais em Salvador

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Perla Ribeiro
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10:08
Os principais candidatos ao Governo da Bahia e ao Senado Federal vão votar neste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições de 2026. A maior parte dos nomes terá compromissos eleitorais em Salvador, com votações concentradas durante a manhã. Entre os candidatos ao governo, ACM Neto (União Brasil) votará na Faculdade de Administração da Ufba, no Canela, Jerônimo Rodrigues (PT) no Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana, em Brotas, e Ronaldo Mansur (PSOL), no PAF 3 da Ufba, em Ondina. Vice candidato ao governado do estado na chapa de ACM Neto, Zé Cocá vota em Jequié, no sudoeste baiano.
Já na disputa pelo senado federal, João Roma (PL) e Angelo Coronel acompanham a agenda de ACM Neto na Faculdade de Administração da Ufba, onde tem chegada prevista para ocorrer a partir das 9h44. Em seguida, vota na Faculdade de Educação da Ufba, também no Canela. Na sequência, acompanham a votação do candidato ao senado Ângelo Coronel, no Colégio Marízia Maior, em Stella Maris. Já o vice-governador Geraldo Júnior votará no Colégio São Paulo, na Pituba.
Palácio de Ondina
O candidato Ronaldo Mansur (Psol) votará também na manhã desse domingo (4), por volta das 10h, no PAF 3 da Ufba, no bairro de Ondina, enquanto a vice dele na chapa ao governo do estado, Professora Meire Reis, vota no Colégio Edgar Santos, no Garcia. Candidata ao senado também pelo Psol, Marcelo Carvalho vota noo Colégio Marista, em Patamares, enquanto a também candidata ao senado, Professora Delliana, vota em Ilhéus.