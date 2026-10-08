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Oposição declara apoio à recondução de Ivana Bastos à presidência da ALBA

Para o líder da oposição, Tiago Correia (PSDB), o apoio é uma decisão natural diante da forma como Ivana conduziu a Assembleia

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 13:53

Para o líder da oposição, Tiago Correia (PSDB), o apoio é uma decisão natural diante da forma como Ivana conduziu a Assembleia
Líder da oposição, Tiago Correia (PSDB) declarou apoio do bloco à recondução de Ivana Bastos Crédito: Divulgação

A bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) anunciou apoio à recondução da deputada Ivana Bastos (PSD) à presidência da Casa no biênio 2027-2028. A posição foi confirmada pelo líder do bloco, deputado Tiago Correia (PSDB), que destacou a atuação da parlamentar à frente do Legislativo baiano.

Para Correia, o apoio é uma decisão natural diante da forma como Ivana conduziu a Assembleia e do marco histórico de sua eleição, como a primeira mulher a presidir a Casa.

Presidente da Alba, Ivana Bastos

Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Vaner Casaes
Ivana Bastos por Reprodução
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Ivana Bastos por Vaner Casaes

“É natural que a oposição apoie a recondução de Ivana Bastos. Ela foi a primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa da Bahia e honrou essa responsabilidade com muito equilíbrio, diálogo e respeito ao Legislativo. A nossa avaliação é positiva e entendemos que ela reúne as condições para continuar conduzindo a Casa”, afirmou Tiago Correia.

O líder oposicionista também ressaltou a relação institucional construída por Ivana com os diferentes grupos políticos da AL-BA, destacando a capacidade de diálogo da presidente com deputados de diferentes posições partidárias.

Tags:

Alba Assembleia Legislativa da Bahia Ivana Bastos

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