URNAS DESERTAS

Os mais de 33 milhões de brasileiros que não vão às urnas formariam um país maior que a Austrália

As ausências nas eleições deixaram de ser um desvio temporário e se consolidaram como uma tendência que intriga os cientistas políticos

Flavia Azevedo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:00

Evolução da taxa de abstenção eleitoral no Brasil no 1º e 2º turnos Crédito: Thainá Dayube

A eleição termina, a apuração avança e os vencedores sobem ao pódio, mas os boletins de urna revelam uma multidão de eleitores que sequer saíram de casa. Se todos os brasileiros que faltaram ao primeiro turno da eleição presidencial de 2022 fundassem um país, essa nova nação teria mais de 32 milhões e 700 mil habitantes, superando a população inteira de países como a Austrália ou a Venezuela.

Locais de votação em Salvador 1 de 22

Dois anos depois, na disputa municipal de 2024, a contagem dos ausentes no primeiro turno ultrapassou a marca de 33 milhões e 800 mil cidadãos. Assim, o fenômeno das urnas desertas deixou de ser uma oscilação sazonal para se consolidar como uma tendência da democracia brasileira recente.

O avanço das ausências ocorreu de forma contínua ao longo de duas décadas. Nas eleições nacionais e estaduais, a taxa de abstenção no primeiro turno subiu de 16,75% em 2006 para 18,12% em 2010, atingindo 19,39% em 2014. No pleito de 2018, o índice rompeu a marca dos 20% e chegou a 20,33%, mantendo a trajetória de alta em 2022, quando alcançou 20,95%.

Nos segundos turnos de disputas nacionais, a falta de comparecimento historicamente tende a ser ainda maior. Em 2002, a ausência passou de 17,74% na primeira etapa para 20,47% na etapa final. Em 2010, variou de 18,12% para 21,50%. A única estabilidade recente ocorreu em 2022, quando o segundo turno registrou 20,59% de não comparecimento, somando 32 milhões e 200 mil faltosos, um número muito próximo ao da primeira rodada.

Nas escolhas municipais, o cenário atingiu picos históricos. Em 2016, a abstenção no primeiro turno das cidades ficou em 17,58% e subiu para 21,55% no segundo. Em 2020, sob o impacto direto da pandemia e do medo de contágio pelo coronavírus, a taxa saltou para 23,15% no primeiro turno e cravou 29,53% no segundo.

Com o encerramento da emergência sanitária, a expectativa das autoridades era de um retorno imediato aos patamares anteriores. Os dados de 2024 mostraram uma realidade diferente. O primeiro turno municipal fechou com 21,71% de ausentes e o segundo turno alcançou 29,26%, resultado superado apenas pelo período mais severo da crise sanitária em 2020. O patamar fez o Tribunal Superior Eleitoral anunciar levantamentos específicos em conjunto com os Tribunais Regionais para analisar as razões do não comparecimento.

O custo do deslocamento e as barreiras do voto

Atribuir a falta de comparecimento à simples preguiça do eleitor ou ao desinteresse generalizado pela política é uma explicação fácil que a literatura acadêmica desconstruiu. Múltiplos levantamentos e estudos científicos mostram que ir à seção eleitoral exige superar barreiras financeiras, territoriais e burocráticas.

Em estudo publicado na Revista de Sociologia e Política da Universidade Federal do Paraná, o cientista político Bruno Wilhelm Speck analisou o perfil do eleitorado faltoso no país. A pesquisa identificou que fatores como menor renda, menor nível de escolaridade e faixas etárias específicas possuem forte relação com o não comparecimento. Para parcelas vulneráveis da população, o ato de votar impõe custos indiretos relevantes, que incluem o preço das passagens de transporte público e o tempo necessário para longos deslocamentos entre bairros periféricos e os locais onde os títulos estão cadastrados.

Outra causa apontada por análises do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas e do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo envolve a migração interna. Milhões de trabalhadores mudam de município ou de estado em busca de emprego, mas não atualizam o domicílio eleitoral dentro do prazo legal fixado pela Justiça. O eleitor passa, então, a figurar como ausente em sua cidade de origem, alimentando as taxas estatísticas de abstenção daquele município.

Pesquisadores e analistas políticos também identificam dinâmicas específicas do segundo turno. Quando o eleitor percebe que determinada eleição já está praticamente definida pelas pesquisas de intenção de voto ou quando o valor fixado para a multa por ausência não justificada - de R$ 3,51 - custa menos do que a tarifa de ida e volta do transporte, a decisão de não comparecer ganha ainda mais força.

Diferenças no mapa e recortes de gênero

O não comparecimento não se distribui de maneira uniforme no território nem na população. Nos dados oficiais do primeiro turno das eleições de 2022, a abstenção entre os homens foi de 21,86%, enquanto entre as mulheres o índice ficou em 19,80%. A ausência também é historicamente mais alta entre os eleitores mais jovens e entre os idosos acima de 70 anos, faixa em que o voto deixa de ser obrigatório pela Constituição.

O que a ausência revela e o que o número não diz

Análises eleitorais frequentemente somam os números de abstenção, votos brancos e votos nulos para declarar que a maioria dos brasileiros rejeita o sistema político. A Justiça Eleitoral e os pesquisadores reforçam que a equiparação entre esses dados é conceitualmente incorreta.

Votos brancos e nulos são registrados por pessoas que se deslocaram até a seção e manifestaram na urna eletrônica sua opção por anulação ou neutralidade. Já a abstenção indica unicamente a ausência física do cidadão. Essa ausência pode refletir desencanto ou protesto consciente, mas também pode decorrer de acertos de trabalho, impedimentos de saúde e restrições de deslocamento.