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Otaviano Pivetta é reeleito governador do Mato Grosso no primeiro turno

Estado tem 95,22% das urnas apuradas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:38

Otaviano Pivetta (Republicanos)
Otaviano Pivetta (Republicanos) Crédito: Maykey Toscano/Secom MT

Otaviano Pivetta (Republicanos) foi reeleito governador do estado do Mato Grosso no primeiro turno das eleições gerais realizadas neste domingo (4). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 19h31, com 95,22% das urnas apuradas, Pivetta recebeu 1.074.752 votos (60,82%).

Em segundo lugar, segundo o TSE, ficou Wellington Fagundes, com 409.099 votos (23,15%), seguido por Doutora Natasha, com 267.077 votos (15,15), e Rafaell Milas, com 9.962 votos (0,56%).

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A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo da Paraíba.

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