ELEIÇÕES

Otaviano Pivetta é reeleito governador do Mato Grosso no primeiro turno

Estado tem 95,22% das urnas apuradas

Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:38

Otaviano Pivetta (Republicanos) Crédito: Maykey Toscano/Secom MT

Otaviano Pivetta (Republicanos) foi reeleito governador do estado do Mato Grosso no primeiro turno das eleições gerais realizadas neste domingo (4). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 19h31, com 95,22% das urnas apuradas, Pivetta recebeu 1.074.752 votos (60,82%).

Em segundo lugar, segundo o TSE, ficou Wellington Fagundes, com 409.099 votos (23,15%), seguido por Doutora Natasha, com 267.077 votos (15,15), e Rafaell Milas, com 9.962 votos (0,56%).

Presidente, governador, senador e deputado: saiba o que cada um pode fazer 1 de 5