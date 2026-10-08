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Paes vai ao STF contra decisão do TSE que anula votos de Garotinho e pede 2º turno

Justiça Eleitoral rejeitou a candidatura de Garotinho (Republicanos) e anulou os 274.411 votos recebidos por ele no 1º turno da eleição ao governo do Rio

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 14:51

Paes e Garotinho
Paes e Garotinho Crédito: Divulgação e Renato Araújo/Arquivo Agência Brasil

A coligação de Eduardo Paes (PSD) anunciou, nesta quinta-feira (8), que recorrerá ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que rejeitou a candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) e anulou os 274.411 votos recebidos por ele no primeiro turno da eleição ao governo do Rio. O grupo também informou que apresentará um pedido de medida cautelar para tentar garantir a realização do segundo turno.

Em nota, a coligação "Juntos para Mudar, Coragem para Reconstruir" afirmou que tomará a medida com base nos dois votos divergentes no julgamento do TSE, que defenderam a manutenção dos votos de Garotinho no cálculo do resultado.

Veja onde haverá 2º turno para governador e quem são os candidatos

Acre: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). Mailza teve 218.760 votos (49,76%) e Rick, 141.859 (32,27%) por Divulgação
Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL). Aziz com 841.846 votos (40,63%) e Maria do Carmo com 507.335 (24,49%) por Divulgação
Dustrito Federal: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT). Celina com 825.530 (49.93%) e Leandro, 569.930 (34,47%). por Divulgação
DF: Celina teve 825.530 (49.93%) dos votos válidos por Divulgação
DF: Leandro Grass (PT) teve 569.930 (34,47%) dos votos válidos por Divulgação
Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno no Espírito Santo. Pazolini obteve 49,65% dos votos válidos e Ferraço ficou com 34,06% por Divulgação
Rio de Janeiro: Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD). Ruas obteve 49,27% dos votos válidos e Paes com 42,76% por Divulgação
Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT). Allyson obteve 733.089 dos votos válidos (36,94%) e Cadu, 718.300 (36,16%) por Divulgação
Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB). Professora Dorinha com 386.260 dos votos válidos (45,52%) e Vicentinho Jr com 372.848 (43,94%) por Divulgação
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Acre: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). Mailza teve 218.760 votos (49,76%) e Rick, 141.859 (32,27%) por Divulgação

"Com base nos votos divergentes apresentados no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que defenderam o respeito à soberania popular e à exigência constitucional de maioria absoluta para a eleição de governador, a coligação 'Juntos para Mudar, Coragem para Reconstruir' recorrerá ao Supremo Tribunal Federal (STF) da decisão", afirmou.

Segundo a nota, a campanha também pedirá uma cautelar "para garantir a realização do segundo turno da eleição para governador do Estado do Rio de Janeiro, conforme a vontade manifestada pela maioria dos eleitores fluminenses nas urnas no último domingo".

O TSE decidiu por 5 votos a 2 pela rejeição da candidatura de Garotinho e pela anulação dos votos recebidos pelo ex-governador Votaram nesse sentido Floriano de Azevedo Marques Neto, Estela Aranha, André Mendonça, Dias Toffoli e Kássio Nunes Marques. Ricardo Cueva e Sebastião Reis defenderam que os votos fossem considerados válidos para efeito do cálculo da maioria absoluta

Na apuração original, Douglas Ruas (PL) recebeu 4.271.199 votos, ou 49,27% dos válidos, enquanto Paes teve 3.706.984, equivalentes a 42,76%. Garotinho somou 274.411 votos, ou 3,17%.

Com a anulação determinada pelo TSE, os votos de Garotinho deixam a base de cálculo dos votos válidos e Ruas passa a aproximadamente 50,9%, porcentual suficiente para vencer a eleição no primeiro turno. A decisão abre caminho para que o candidato do PL seja declarado eleito, sem a realização da segunda rodada que estava prevista para 25 de outubro.

Tags:

Brasil rio de Janeiro Eleições 2026 2º Turno

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