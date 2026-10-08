RIO DE JANEIRO

Paes vai ao STF contra decisão do TSE que anula votos de Garotinho e pede 2º turno

Justiça Eleitoral rejeitou a candidatura de Garotinho (Republicanos) e anulou os 274.411 votos recebidos por ele no 1º turno da eleição ao governo do Rio

Estadão

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 14:51

Paes e Garotinho Crédito: Divulgação e Renato Araújo/Arquivo Agência Brasil

A coligação de Eduardo Paes (PSD) anunciou, nesta quinta-feira (8), que recorrerá ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que rejeitou a candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) e anulou os 274.411 votos recebidos por ele no primeiro turno da eleição ao governo do Rio. O grupo também informou que apresentará um pedido de medida cautelar para tentar garantir a realização do segundo turno.

Em nota, a coligação "Juntos para Mudar, Coragem para Reconstruir" afirmou que tomará a medida com base nos dois votos divergentes no julgamento do TSE, que defenderam a manutenção dos votos de Garotinho no cálculo do resultado.

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"Com base nos votos divergentes apresentados no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que defenderam o respeito à soberania popular e à exigência constitucional de maioria absoluta para a eleição de governador, a coligação 'Juntos para Mudar, Coragem para Reconstruir' recorrerá ao Supremo Tribunal Federal (STF) da decisão", afirmou.

Segundo a nota, a campanha também pedirá uma cautelar "para garantir a realização do segundo turno da eleição para governador do Estado do Rio de Janeiro, conforme a vontade manifestada pela maioria dos eleitores fluminenses nas urnas no último domingo".

O TSE decidiu por 5 votos a 2 pela rejeição da candidatura de Garotinho e pela anulação dos votos recebidos pelo ex-governador Votaram nesse sentido Floriano de Azevedo Marques Neto, Estela Aranha, André Mendonça, Dias Toffoli e Kássio Nunes Marques. Ricardo Cueva e Sebastião Reis defenderam que os votos fossem considerados válidos para efeito do cálculo da maioria absoluta

Na apuração original, Douglas Ruas (PL) recebeu 4.271.199 votos, ou 49,27% dos válidos, enquanto Paes teve 3.706.984, equivalentes a 42,76%. Garotinho somou 274.411 votos, ou 3,17%.