NORDESTINO

'Para mim, ele é a resposta do PT ao Tarcísio', diz Renan Santos sobre governador mais votado do Brasil

Candidato derrotado no primeiro turno avalia que Rafael Fonteles, eleito no Piauí, pode ganhar projeção nacional e se tornar uma alternativa do partido para a sucessão de Lula



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 16:10

Lula e Rafael Fonteles Crédito: Divulgação

O candidato à Presidência derrotado no primeiro turno, Renan Santos (Missão), afirmou que o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), pode ganhar projeção nacional e se tornar um possível sucessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em entrevista à Rádio Bandeirantes do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (27), Santos comparou o petista ao governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Para mim, o Fonteles é a resposta do PT ao Tarcísio”, declarou. Segundo Santos, uma eventual atuação de Fonteles na área econômica do governo federal poderia fortalecer seu nome nacionalmente. "Se colocarem ele na economia vão forjar ele como um nome nacional e talvez como um sucessor do Lula".

Conheça Rafael Fonteles, governador mais votado do Brasil 1 de 7

O candidato também avaliou que o próximo mandato de Lula poderá promover uma renovação de lideranças dentro do PT. Na opinião dele, o governador do Piauí é um dos nomes que devem receber investimentos políticos do partido e pode se tornar uma alternativa para a sucessão presidencial.

Excessos na campanha

Na mesma entrevista, Santos reconheceu que exagerou na forma como abordou a segurança pública durante a campanha eleitoral. Ele citou o slogan “prendeu, matou”, usado na defesa de medidas mais duras contra o crime organizado e na proposta de retomada de territórios.

“Há claramente a necessidade de se discutir e tratar esses temas, só que talvez eu tenha sido infeliz na forma. A forma foi, por exemplo, ‘prendeu, matou’. Acho que eu passei do ponto na forma”, afirmou.