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Partido de Flávio Bolsonaro, PL reconhece vitória de Lula nas eleições

Lula foi eleito com 51,79% dos votos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 20:16

valdemar costa neto
valdemar costa neto Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O PL, partido de Flávio Bolsonaro, reconheceu nesta segunda-feira (26) o resultado das eleições. A nota de reconhecimento foi assinada pelo residente do partido, Valdemar Costa Neto.

"Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos dentro de um debate político equilibrado e democrático. Seguiremos acompanhando os fatos e buscando respostas com responsabilidade, transparência e respeito às instituições", diz trecho da nota.

Após o resultado do segundo turno das eleições, ainda no domingo (25), Flávio não reconheceu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que vai pedir a anulação das eleições. Ele disse que "é impossível reconhecer esse resultado".

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Em vídeo publicado nesta segunda-feira (26), o candidato derrotado disse que vai pedir a cassação da chapa do presidente Lula. "O que ele fez foi um abuso do poder político e econômico sem precedente, um total desequilíbrio na disputa eleitoral. Isso tudo sem falar no complexo industrial de fake news que eles criaram com a difusão ilegal e em massa de mentiras para aterrorizar a população brasileira. Então eu vou pedir sim a cassação da chapa do Lula por todos os abusos que ele cometeu. A lei tem que valer para todo mundo", disse.

Lula ganhou as eleições com 51,79% dos votos. Flávio teve 48,21%.

Tags:

Politica Eleições 2026

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