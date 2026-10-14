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PCO rompe com Lula após apoio em 2022 e orienta voto nulo no segundo turno

Rui Costa Pimenta criticou a relação do governo petista com o STF

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:54

PCO
PCO Crédito: Reprodução

O Partido da Causa Operária (PCO), que apoiou Lula contra Jair Bolsonaro em 2022, decidiu orientar o voto nulo no segundo turno da eleição presidencial deste ano. A posição foi definida na 39ª Conferência Nacional da legenda, no domingo (11), e divulgada em nota na segunda-feira (12).

A mudança ocorre em meio a críticas do partido ao governo e às alianças do PT. Para o PCO, Lula representa “um bloco que reúne o petismo, setores do STF e da direita tradicional” e está comprometido com a “política do grande capital”.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

Durante a conferência, Rui Costa Pimenta, candidato da sigla à Presidência no primeiro turno, defendeu que o partido não apoiasse nenhum dos dois concorrentes e criticou a relação dos petistas com o Supremo Tribunal Federal.

“O PT fez uma aliança com aquilo que tem de pior no regime político brasileiro, que é o STF. O PT compactuou com o atentado do STF contra os direitos democráticos da população. Ele não é um candidato de oposição que representa a oposição das massas ao regime político”, afirmou.

Pimenta terminou o primeiro turno em último lugar, com 15.024 votos, equivalentes a 0,01% dos votos válidos.

Entre os demais candidatos que ficaram fora da disputa, Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) anunciaram apoio a Lula. Flávio Bolsonaro recebeu os apoios de Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Clariana Barão (DC).

Já Renan Santos (Missão) e Wilson Grassi (Democrata) não declararam apoio a nenhum dos finalistas ou optaram pela neutralidade.

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