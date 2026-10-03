ELEIÇÕES 2026

Perdeu o título? Veja o que levar para conseguir votar neste domingo (4)

Eleitor pode apresentar diferentes documentos com foto na seção eleitoral; em alguns casos, o celular também substitui o documento físico

Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 09:54

Veja quais documentos são aceitos para votar nas Eleições 2026 neste domingo (4). Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quem vai votar no primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4), não precisa necessariamente levar o título de eleitor. A identificação pode ser feita por meio de outros documentos oficiais, desde que contenham foto e permitam confirmar a identidade do eleitor.

Entre as opções aceitas pela Justiça Eleitoral estão a Carteira de Identidade Nacional (CIN), documentos de identidade, CNH, passaporte, carteira de trabalho física, certificado de reservista e carteiras profissionais emitidas por órgãos de classe.

O e-Título também pode ser utilizado, mas há uma condição: o aplicativo precisa exibir a fotografia do eleitor. Caso a imagem não esteja disponível, será necessário apresentar outro documento oficial com foto.

Documento vencido serve?

Sim. A validade impressa no documento não impede, por si só, a votação. O que importa é que a identificação continue sendo possível a partir das informações e da fotografia presentes no documento.

Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026 1 de 10

O que não vale como identificação?

Alguns documentos não substituem o documento oficial com foto na hora da votação. É o caso da Carteira de Trabalho Digital. Também não servem para essa finalidade as certidões de nascimento e de casamento.

E se não estiver com o título?

O título de eleitor físico não é exigido para liberar a votação. Depois de conferir a identidade do eleitor, o mesário verifica os dados necessários para habilitá-lo na urna.

Nas seções com biometria, a digital também poderá ser utilizada no processo de identificação. Se o equipamento não reconhecer a impressão digital, a Justiça Eleitoral poderá recorrer à conferência dos dados e do documento apresentado.

Depois da identificação, o eleitor é encaminhado à urna eletrônica para registrar seus votos e, ao final, recebe o comprovante de votação.