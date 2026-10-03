Perdeu o título? Veja o que levar para conseguir votar neste domingo (4)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 09:54
Quem vai votar no primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4), não precisa necessariamente levar o título de eleitor. A identificação pode ser feita por meio de outros documentos oficiais, desde que contenham foto e permitam confirmar a identidade do eleitor.
Entre as opções aceitas pela Justiça Eleitoral estão a Carteira de Identidade Nacional (CIN), documentos de identidade, CNH, passaporte, carteira de trabalho física, certificado de reservista e carteiras profissionais emitidas por órgãos de classe.
O e-Título também pode ser utilizado, mas há uma condição: o aplicativo precisa exibir a fotografia do eleitor. Caso a imagem não esteja disponível, será necessário apresentar outro documento oficial com foto.
Documento vencido serve?
Sim. A validade impressa no documento não impede, por si só, a votação. O que importa é que a identificação continue sendo possível a partir das informações e da fotografia presentes no documento.
Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026
O que não vale como identificação?
Alguns documentos não substituem o documento oficial com foto na hora da votação. É o caso da Carteira de Trabalho Digital. Também não servem para essa finalidade as certidões de nascimento e de casamento.
E se não estiver com o título?
O título de eleitor físico não é exigido para liberar a votação. Depois de conferir a identidade do eleitor, o mesário verifica os dados necessários para habilitá-lo na urna.
Nas seções com biometria, a digital também poderá ser utilizada no processo de identificação. Se o equipamento não reconhecer a impressão digital, a Justiça Eleitoral poderá recorrer à conferência dos dados e do documento apresentado.
Depois da identificação, o eleitor é encaminhado à urna eletrônica para registrar seus votos e, ao final, recebe o comprovante de votação.
Para evitar imprevistos, a recomendação é conferir antes de sair de casa se o documento escolhido está em condições de permitir a identificação e, caso opte pelo e-Título, verificar se a foto aparece no aplicativo.