ELEIÇÃO

Pesquisa: ACM Neto chega a 51,3% e abre vantagem sobre Jerônimo

Levantamento da Futura Inteligência mostra vitória no primeiro turno para o candidato do União Brasil; atual governador soma 43,6%

Pombo Correio

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 06:47

ACM Neto chega a 51,3% e abre vantagem sobre Jerônimo Crédito: Divulgação

ACM Neto (União Brasil) aparece na liderança da disputa pelo Governo da Bahia na pesquisa Futura Inteligência divulgada nesta segunda-feira (20). O ex-prefeito de Salvador tem 51,3% das intenções de voto no primeiro turno, contra 43,6% do governador Jerônimo Rodrigues (PT), uma diferença de 7,7 pontos percentuais. Os demais nomes somam menos de 1% das preferências, enquanto 1,7% dos entrevistados afirmam que votariam em branco ou nulo e 2,5% não sabem ou estão indecisos.

A vantagem de ACM Neto também aparece quando os eleitores são questionados de forma espontânea, sem a apresentação de uma lista de candidatos. Nesse cenário, o ex-prefeito é citado por 44%, enquanto Jerônimo aparece com 35,6%. Outros nomes somam 2,7%, e 16,1% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. O resultado indica que os dois principais concorrentes concentram a maior parte das menções espontâneas na corrida estadual.

Em um eventual segundo turno entre ACM Neto e Jerônimo, o ex-prefeito permanece numericamente à frente. Ele aparece com 51,2%, contra 45,4% do governador. Nesse cenário, 1,8% dizem votar em branco ou nulo e 1,6% não sabem ou estão indecisos.

Outro dado que chama atenção é a rejeição. Jerônimo Rodrigues tem 41,4% de rejeição, o maior índice entre os nomes apresentados aos entrevistados. ACM Neto aparece em seguida, com 31,2%. A diferença de 10,2 pontos percentuais entre os dois candidatos é superior à registrada na intenção de voto.

O desempenho dos candidatos ocorre em um cenário de avaliação dividida do governo estadual. Segundo o levantamento, 50,5% dos baianos aprovam a administração de Jerônimo, enquanto 47% desaprovam. Na avaliação por conceitos, 39,4% classificam o governo como ótimo ou bom, 36,7% como ruim ou péssimo e 22,7% como regular.

Os números também mostram diferenças significativas entre os segmentos do eleitorado. ACM Neto lidera entre os homens, com 56,1% contra 39,4% de Jerônimo, e entre os eleitores de 16 a 24 anos, com 57% contra 33,1%. A vantagem de Neto também aparece nas faixas de 25 a 34 anos, 35 a 44 e 45 a 59 anos.

Entre as mulheres, Jerônimo registra 48,2% contra 46,1% de ACM Neto, o que aponta um empate técnico pela margem de erro.

Como está a disputa para o Senado?

Na disputa pelas duas vagas da Bahia no Senado, Rui Costa aparece em primeiro na pesquisa estimulada, com 49,8% das intenções de voto, seguido por Jaques Wagner, com 40,4%. João Roma registra 31,6% e Ângelo Coronel, 29,2%. Os demais candidatos aparecem com percentuais inferiores a 6%. Nesse cenário, 18% dos entrevistados dizem votar em branco ou nulo, enquanto 21,3% não sabem ou estão indecisos.

Na espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Rui Costa também aparece à frente, com 22,1%, seguido por Jaques Wagner, com 18,1%, João Roma, com 12,8%, e Ângelo Coronel, com 12,5%. O dado que mais chama atenção nesse cenário é o alto índice de indefinição: 52,5% não souberam ou não quiseram indicar um nome.

A pesquisa foi realizada pela Futura Inteligência entre 16 e 19 de setembro, com 1.000 eleitores da Bahia com 16 anos ou mais, entrevistados por telefone em 218 municípios. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números BR-04491/2026 e BA-06845/2026.