SEGUNDO TURNO

Pesquisa Ipespe: Flávio tem 51,2% e Lula 48,8% dos votos válidos

Levantamento divulgado neste sábado (17) configura empate técnico dentro da margem de erro



Thais Borges

Estadão

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 14:14

Flavio Bolsonaro e Lula Crédito: Divulgação

Na pesquisa Ipespe/Abrapel para o segundo turno das eleições presidenciais divulgada neste sábado (17), o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51,2% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 48,8%. Considerando votos válidos, a diferença entre os candidatos caiu de 5,4 para 2,4 pontos percentuais desde a última pesquisa, divulgada na semana passada.O resultado mais recente configura empate técnico dentro da margem de erro.

Na pesquisa de votos totais, Flávio oscilou de 49% para 48%, enquanto Lula avançou de 44% para 46%. Já na resposta espontânea, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos, o senador passou de 48% para 47%, e o presidente subiu de 43% para 44%.

Flávio Bolsonaro tem maior percentual de intenções de voto entre os homens (53%), os eleitores de 35 a 59 anos (51%), aqueles com ensino médio (53%) e superior (52%), além dos que recebem de dois a cinco salários mínimos (54%) e mais de cinco salários mínimos (54%).

Lula, por sua vez, aparece à frente entre as mulheres (51%), os eleitores com mais de 60 anos (50%), aqueles com ensino fundamental (51%), os que recebem até dois salários mínimos (54%) e os eleitores independentes (50%).

Na divisão por religião, Flávio registra 46% das intenções de voto entre os católicos, 62% entre os evangélicos e 37% entre pessoas de outras religiões ou sem religião. Lula tem, respectivamente, 49%, 30% e 56% nesses mesmos grupos.

A rejeição a Flávio Bolsonaro, medida pelo percentual de entrevistados que afirmam não votar nele de jeito nenhum, passou de 46% para 47%. No caso de Lula, o índice oscilou de 49% para 47%.

Entre os eleitores de Augusto Cury (Avante) no primeiro turno, 50% declaram intenção de votar em Flávio Bolsonaro no segundo turno, enquanto 31% preferem Lula. Entre os eleitores de Ronaldo Caiado (PSD), 59% migram para o senador e 18% para o presidente. Já entre os apoiadores de Renan Santos (Missão), 40% optam por Flávio e 20% por Lula.

Os eleitores de Renan Santos também apresentam a maior proporção de intenção de voto em branco ou nulo: 32%. Essa opção é mencionada por 3% dos eleitores de Lula no primeiro turno, 3% dos apoiadores de Augusto Cury e 6% dos eleitores de Ronaldo Caiado.

Entre os eleitores que votaram em Flávio Bolsonaro no primeiro turno, 2% afirmam que pretendem escolher Lula no segundo turno. Já entre os que apoiaram o presidente, 1% declara intenção de votar no senador no dia 25 de outubro.