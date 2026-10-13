GERP

Pesquisa que acertou resultado do 1º turno aponta Flávio com 55% e Lula com 45% agora

Levantamento ouviu 2.400 eleitores entre 8 e 12 de outubro; margem de erro é de dois pontos percentuais

Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:16

Flavio Bolsonaro e Lula Crédito: Agência Senado e Agência Brasil

Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 55% dos votos válidos na disputa pela Presidência da República, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45%, segundo pesquisa Gerp divulgada nesta terça-feira (13). É o primeiro levantamento do instituto após o primeiro turno.

No levantamento divulgado na véspera do primeiro turno, a Gerp apontou Flávio com 46% e Lula com 44%. Nas urnas, os candidatos receberam 47,03% e 45,16%, respectivamente, resultado bem próximo ao indicado pelo instituto.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, o senador registra 50%, e o presidente, 40%. Entre os eleitores que indicaram uma preferência, 94% dizem que a decisão está totalmente definida. Outros 5% admitem mudar o voto até a eleição.

A preferência varia entre homens e mulheres. No eleitorado masculino, Flávio tem 62%, contra 35% de Lula. Entre as mulheres, o petista aparece com 52%, e o candidato do PL, com 44%.

Os recortes por renda também mostram diferenças. Lula alcança 60% entre os entrevistados com renda familiar de até um salário mínimo. Já Flávio registra 62% na faixa de dois a cinco salários mínimos.

Além da intenção de voto, a Gerp perguntou quem os eleitores acreditam que vencerá a disputa, independentemente da preferência pessoal. Para 59%, Flávio será eleito; outros 35% esperam uma vitória de Lula.

O presidente tem rejeição de 53%, percentual dos entrevistados que dizem não votar nele de jeito nenhum. No caso do senador, o índice é de 42%. A gestão federal é desaprovada por 49% e aprovada por 45%.

A violência foi o problema do país mais citado como fator que interfere na decisão do voto, mencionada por 41%. Corrupção e falta de médicos aparecem com 20% cada, seguidas por falta de hospitais, com 18%, e escolas ruins, com 14%. A pergunta permitia mais de uma resposta.