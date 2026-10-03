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Pesquisa Veritá aponta ACM Neto com 50,7% dos votos válidos e projeta vitória no primeiro turno

A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 18:07

ACM Neto na campanha eleitoral de 2026
ACM Neto na campanha eleitoral de 2026 Crédito: Divulgação

O candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) aparece com 50,7% das intenções de votos válidos na nova pesquisa do Instituto Veritá sobre a disputa pelo Palácio de Ondina divulgada neste sábado (3), véspera da eleição. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) registra 47,3% dos votos válidos. Com isso, o levantamento projeta vitória de Neto já no primeiro turno.

Na sequência aparecem Ronaldo Mansur (PSOL), com 0,8%; Aroldo Felix (UP), com 0,6%; Ariel Capistrano (DC), com 0,4%; e Maria Bona (PCO), com 0,2%.

Convenção que oficializou candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia aconteceu no Centro de Convenções de Salvador

Convenção que oficializou candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia aconteceu no Centro de Convenções de Salvador por Divulgação
Divulgação por Divulgação
Convenção que oficializou candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia aconteceu no Centro de Convenções de Salvador por Divulgação
Convenção que oficializou candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia aconteceu no Centro de Convenções de Salvador por Divulgação
Convenção que oficializou candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia aconteceu no Centro de Convenções de Salvador por Divulgação
Convenção que oficializou candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia aconteceu no Centro de Convenções de Salvador por Divulgação
Prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo por Divulgação
Prefeito de Salvador, Bruno Reis, na convenção de ACM Neto por Divulgação
Convenção que oficializou candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia aconteceu no Centro de Convenções de Salvador por Divulgação
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Convenção que oficializou candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia aconteceu no Centro de Convenções de Salvador por Divulgação

Considerando os percentuais totais da pesquisa, incluindo brancos, nulos e eleitores que não souberam ou não responderam, Neto aparece com 49,6% das intenções de voto, enquanto Jerônimo tem 46,3%. Brancos e nulos representam 1,4%, e 0,8% não souberam ou não responderam.

O levantamento foi realizado pelo Instituto Veritá entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro, com 2.020 eleitores da Bahia. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada sob o número BA-05651/2026.

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