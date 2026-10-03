ELEIÇÕES 2026

Pesquisa Veritá aponta ACM Neto com 50,7% dos votos válidos e projeta vitória no primeiro turno

A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais

Pombo Correio

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 18:07

ACM Neto na campanha eleitoral de 2026 Crédito: Divulgação

O candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) aparece com 50,7% das intenções de votos válidos na nova pesquisa do Instituto Veritá sobre a disputa pelo Palácio de Ondina divulgada neste sábado (3), véspera da eleição. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) registra 47,3% dos votos válidos. Com isso, o levantamento projeta vitória de Neto já no primeiro turno.

Na sequência aparecem Ronaldo Mansur (PSOL), com 0,8%; Aroldo Felix (UP), com 0,6%; Ariel Capistrano (DC), com 0,4%; e Maria Bona (PCO), com 0,2%.

Convenção que oficializou candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia aconteceu no Centro de Convenções de Salvador 1 de 9

Considerando os percentuais totais da pesquisa, incluindo brancos, nulos e eleitores que não souberam ou não responderam, Neto aparece com 49,6% das intenções de voto, enquanto Jerônimo tem 46,3%. Brancos e nulos representam 1,4%, e 0,8% não souberam ou não responderam.