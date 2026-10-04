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PF apura uso de broches com câmeras suspeitos de filmar voto

Material foi encontrado com um homem em Cabo Frio (RJ), que teve o celular apreendido e optou por permanecer em silêncio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:26

PF investiga uso de broches com câmera para gravar votos
PF investiga uso de broches com câmera para gravar votos Crédito: Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal (PF) instaurou um inquérito neste domingo (4) para investigar a distribuição e o uso de broches com dispositivos eletrônicos em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Segundo a corporação, a suspeita é que os equipamentos poderiam ser usados para registrar o voto de eleitores na urna eletrônica.

Os materiais foram encontrados com um homem, que também teve o celular apreendido. Os broches têm, na parte frontal, o número de um candidato. Na parte traseira, há um adesivo que oculta uma câmera acompanhada de uma bateria.

Conduzido para prestar esclarecimentos, o homem optou por permanecer em silêncio. Os equipamentos foram apreendidos pela Polícia Civil, encaminhados à PF e serão submetidos à perícia técnica criminal. A investigação vai apurar se os dispositivos eram capazes de filmar a escolha do eleitor durante a votação.

Eleitores saem correndo para votar em maior unidade de Salvador

Eleitores chegaram a causar tumulto na abertura dos portões do Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana por Reprodução | Twitter
Eleitores chegaram a causar tumulto na abertura dos portões do Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana por Reprodução | Twitter
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Eleitores chegaram a causar tumulto na abertura dos portões do Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana por Reprodução | Twitter

O que diz a regra eleitoral?

A legislação eleitoral proíbe o eleitor de entrar na cabine de votação com celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer outro instrumento que possa comprometer o sigilo do voto.

A Resolução nº 23.759/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determina que também são considerados proibidos os instrumentos capazes de permitir, direta ou indiretamente, o registro, a transmissão ou a divulgação da escolha feita na urna eletrônica.

Antes de entrar na cabine, os aparelhos devem ser desligados e deixados em local próprio, sob responsabilidade da mesa receptora de votos. A regra tem como objetivo preservar o sigilo da escolha do eleitor.

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