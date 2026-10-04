CONSOLIDAÇÃO

PL quase dobra número de senadores e terá maior bancada do Senado; veja divisão por partido

Com 19 eleitos neste domingo, partido de Flávio Bolsonaro chega a 28 cadeiras e ganha força na disputa pelo comando da Casa

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22:54

Senado Crédito: Roque de Sá

O PL saiu das eleições deste domingo (4) com a maior bancada do Senado. Com 19 senadores eleitos, o partido do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro terá 28 das 81 cadeiras da Casa, ampliando seu peso na disputa pelo comando do Legislativo e nas negociações com outras legendas.

A sigla conquistou as duas vagas em disputa no Distrito Federal e em quatro estados: Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e Santa Catarina. Neste ano, a eleição renovou 54 cadeiras do Senado, com a escolha de dois representantes por unidade da Federação.

Senadores eleitos em 2026 1 de 13

O resultado dá ao PL força para articular a eleição do próximo presidente da Casa, cargo atualmente ocupado por Davi Alcolumbre (União-AP), que busca permanecer na função. Para vencer essa disputa e aprovar suas propostas, porém, o partido precisará do apoio de outras bancadas.

Entre as prioridades dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro está o avanço dos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Alcolumbre tem mantido esses pedidos sem andamento, apesar da pressão de parlamentares bolsonaristas, que têm Alexandre de Moraes como um de seus principais alvos.

A eleição de um aliado para presidir o Senado poderia abrir caminho para a análise desses pedidos. A aprovação de um impeachment, no entanto, exige 54 votos, equivalentes a dois terços da Casa, número distante das 28 cadeiras conquistadas pelo PL.

Antes de ser preso, Bolsonaro já apontava a ampliação de sua base no Senado como uma prioridade. Em um ato no ano passado, quando projetava reunir entre 44 e 60 aliados, afirmou: "Com metade do Senado, vou mandar mais que o presidente da República. Não adianta ele (o presidente) indicar o João (nome fictício) para o Supremo, que eu falo para o pessoal 'aprova ou não aprova'".

Outros partidos

Na composição apresentada após a votação, o PT permanece com nove senadores e será a segunda maior bancada. O MDB, que elegeu sete parlamentares neste domingo, ficará com oito representantes, um a menos que os nove anteriores.

PP e Republicanos terão seis cadeiras cada, enquanto PSD e União Brasil ficarão com cinco cada um. O PSB terá quatro senadores, seguido pelo Novo, com três. Podemos e PSDB contarão com dois representantes cada. PDT e Rede terão uma cadeira cada, e um senador estará sem partido.