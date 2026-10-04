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PL quase dobra número de senadores e terá maior bancada do Senado; veja divisão por partido

Com 19 eleitos neste domingo, partido de Flávio Bolsonaro chega a 28 cadeiras e ganha força na disputa pelo comando da Casa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22:54

Esse ano os eleitores escolhem dois senadores por estado e pelo DF. As outras 27 cadeiras pertencem aos parlamentares eleitos em 2022, cujos mandatos continuam até 2031
Senado  Crédito: Roque de Sá

O PL saiu das eleições deste domingo (4) com a maior bancada do Senado. Com 19 senadores eleitos, o partido do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro terá 28 das 81 cadeiras da Casa, ampliando seu peso na disputa pelo comando do Legislativo e nas negociações com outras legendas.

A sigla conquistou as duas vagas em disputa no Distrito Federal e em quatro estados: Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e Santa Catarina. Neste ano, a eleição renovou 54 cadeiras do Senado, com a escolha de dois representantes por unidade da Federação.

Senadores eleitos em 2026

Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos) na bancada do DF no Senado por Divulgação
Filipe Barros e Deltan Dallagnol foram eleitos senadores pelo Paraná por Câmara dos Deputados
Rui Costa e Jaques Wagner, ambos do PT, foram eleitos senadores pela Bahia por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil | Betto JR./CORREIO
No ES, Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) são eleitos para o Senado por Reprodução
Fernando Máximo e Bruno Scheid são eleitos senadores por Rondônia por Reprodução
Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT), candidatos ao governo do Distrito Federal por Reprodução
Derrite e André do Prado (PL) eleitos para o Senado por São Paulo por Lula Marques/Agência Senado
Márcio Bittar e Mara Rocha são eleitos senadores pelo Acre por Reprodução
Santa Catarina elege Carol de Toni e Carlos Bolsonaro para o Senado Federal por Arte/Metrópoles
Tocantins: Eduardo Gomes e Alexandre Guimarães são eleitos senadores por Geraldo Magela via Agência Senado/ Pablo Valadares via Câmara dos Deputados
Nicoletti e Teresa Surita são eleitos senadores por Roraima por Reprodução
Mato Grosso elege Mauro Mendes e Zé Medeiros para o Senado Federal por Geraldo Magela/Agência Senado/Pedro França/Agência Senado
Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) se elegeram senadores por Pernambuco por Reprodução
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Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos) na bancada do DF no Senado por Divulgação

O resultado dá ao PL força para articular a eleição do próximo presidente da Casa, cargo atualmente ocupado por Davi Alcolumbre (União-AP), que busca permanecer na função. Para vencer essa disputa e aprovar suas propostas, porém, o partido precisará do apoio de outras bancadas.

Entre as prioridades dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro está o avanço dos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Alcolumbre tem mantido esses pedidos sem andamento, apesar da pressão de parlamentares bolsonaristas, que têm Alexandre de Moraes como um de seus principais alvos.

A eleição de um aliado para presidir o Senado poderia abrir caminho para a análise desses pedidos. A aprovação de um impeachment, no entanto, exige 54 votos, equivalentes a dois terços da Casa, número distante das 28 cadeiras conquistadas pelo PL.

Antes de ser preso, Bolsonaro já apontava a ampliação de sua base no Senado como uma prioridade. Em um ato no ano passado, quando projetava reunir entre 44 e 60 aliados, afirmou: "Com metade do Senado, vou mandar mais que o presidente da República. Não adianta ele (o presidente) indicar o João (nome fictício) para o Supremo, que eu falo para o pessoal 'aprova ou não aprova'".

Outros partidos

Na composição apresentada após a votação, o PT permanece com nove senadores e será a segunda maior bancada. O MDB, que elegeu sete parlamentares neste domingo, ficará com oito representantes, um a menos que os nove anteriores.

PP e Republicanos terão seis cadeiras cada, enquanto PSD e União Brasil ficarão com cinco cada um. O PSB terá quatro senadores, seguido pelo Novo, com três. Podemos e PSDB contarão com dois representantes cada. PDT e Rede terão uma cadeira cada, e um senador estará sem partido.

Somadas, as bancadas de PT, PSB, PDT e Rede reunirão 15 senadores. O cenário reforça a necessidade de alianças entre partidos para definir tanto o comando da Casa quanto o andamento das principais votações.

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