MAIORIA NO SENADO

Com 28 senadores, PL poderá sozinho protocolar CPIs e PECs a partir de 2027

Bancada terá influência ampliada sobre comissões, propostas e indicações para o STF

Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 11:28

Senado Federal Crédito: Divulgação

O PL terá 28 senadores a partir de 2027, número que representa mais de um terço das 81 cadeiras do Senado. Com o tamanho da bancada, o partido poderá, sozinho, alcançar o número mínimo de assinaturas exigido para protocolar pedidos de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e apresentar Propostas de Emenda à Constituição (PECs).

Pelas regras do Senado, são necessárias 27 assinaturas para apresentar um requerimento de CPI. O mesmo número de apoios é exigido para protocolar uma PEC. A bancada do PL, portanto, terá integrantes suficientes para atingir esses mínimos sem depender do apoio de outros partidos.

Senadores eleitos em 2026 1 de 13

O tamanho da bancada também amplia o espaço do partido na estrutura do Senado. A proporcionalidade entre as siglas influencia a distribuição das vagas nas comissões, além de espaços na Mesa Diretora e em presidências de comissões.

Entre as pautas que devem mobilizar a oposição está a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF). O Senado tem competência para analisar pedidos de impeachment de ministros da Corte. Para que um processo seja aberto, porém, é necessário o aval do presidente do Senado.

Atualmente, o cargo é ocupado por Davi Alcolumbre (União-AP), que tem resistido a colocar pedidos desse tipo em votação. Para 2027, o PL avalia disputar o comando da Casa. O senador Rogério Marinho (PL-RN) é apontado como o nome mais citado dentro da legenda para a disputa.

A bancada também poderá apresentar propostas relacionadas ao funcionamento do Judiciário. Entre as mudanças defendidas por integrantes do bolsonarismo está a criação de mandato para ministros do STF.

Apesar de ter força para protocolar PECs, os 28 senadores do PL não são suficientes para aprovar uma alteração na Constituição. Para uma PEC avançar, são necessários 49 votos no Senado.

O tamanho da bancada também terá peso em votações que exigem quórum elevado, como a aprovação de indicações para o STF e a eleição do presidente do Senado.