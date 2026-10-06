Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com 28 senadores, PL poderá sozinho protocolar CPIs e PECs a partir de 2027

Bancada terá influência ampliada sobre comissões, propostas e indicações para o STF

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 11:28

Senado Federal
Senado Federal Crédito: Divulgação

O PL terá 28 senadores a partir de 2027, número que representa mais de um terço das 81 cadeiras do Senado. Com o tamanho da bancada, o partido poderá, sozinho, alcançar o número mínimo de assinaturas exigido para protocolar pedidos de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e apresentar Propostas de Emenda à Constituição (PECs).

Pelas regras do Senado, são necessárias 27 assinaturas para apresentar um requerimento de CPI. O mesmo número de apoios é exigido para protocolar uma PEC. A bancada do PL, portanto, terá integrantes suficientes para atingir esses mínimos sem depender do apoio de outros partidos.

Senadores eleitos em 2026

Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos) na bancada do DF no Senado por Divulgação
Filipe Barros e Deltan Dallagnol foram eleitos senadores pelo Paraná por Câmara dos Deputados
Rui Costa e Jaques Wagner, ambos do PT, foram eleitos senadores pela Bahia por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil | Betto JR./CORREIO
No ES, Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) são eleitos para o Senado por Reprodução
Fernando Máximo e Bruno Scheid são eleitos senadores por Rondônia por Reprodução
Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT), candidatos ao governo do Distrito Federal por Reprodução
Derrite e André do Prado (PL) eleitos para o Senado por São Paulo por Lula Marques/Agência Senado
Márcio Bittar e Mara Rocha são eleitos senadores pelo Acre por Reprodução
Santa Catarina elege Carol de Toni e Carlos Bolsonaro para o Senado Federal por Arte/Metrópoles
Tocantins: Eduardo Gomes e Alexandre Guimarães são eleitos senadores por Geraldo Magela via Agência Senado/ Pablo Valadares via Câmara dos Deputados
Nicoletti e Teresa Surita são eleitos senadores por Roraima por Reprodução
Mato Grosso elege Mauro Mendes e Zé Medeiros para o Senado Federal por Geraldo Magela/Agência Senado/Pedro França/Agência Senado
Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) se elegeram senadores por Pernambuco por Reprodução
1 de 13
Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos) na bancada do DF no Senado por Divulgação

O tamanho da bancada também amplia o espaço do partido na estrutura do Senado. A proporcionalidade entre as siglas influencia a distribuição das vagas nas comissões, além de espaços na Mesa Diretora e em presidências de comissões.

Entre as pautas que devem mobilizar a oposição está a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF). O Senado tem competência para analisar pedidos de impeachment de ministros da Corte. Para que um processo seja aberto, porém, é necessário o aval do presidente do Senado.

Atualmente, o cargo é ocupado por Davi Alcolumbre (União-AP), que tem resistido a colocar pedidos desse tipo em votação. Para 2027, o PL avalia disputar o comando da Casa. O senador Rogério Marinho (PL-RN) é apontado como o nome mais citado dentro da legenda para a disputa.

A bancada também poderá apresentar propostas relacionadas ao funcionamento do Judiciário. Entre as mudanças defendidas por integrantes do bolsonarismo está a criação de mandato para ministros do STF.

Apesar de ter força para protocolar PECs, os 28 senadores do PL não são suficientes para aprovar uma alteração na Constituição. Para uma PEC avançar, são necessários 49 votos no Senado.

O tamanho da bancada também terá peso em votações que exigem quórum elevado, como a aprovação de indicações para o STF e a eleição do presidente do Senado.

Desde a redemocratização, em 1985, o maior número alcançado por uma legenda foi registrado pelo MDB, que chegou a 29 senadores em 1990.

Mais recentes

Imagem - Dia da Saúde Mental reúne terapia, teatro e música neste sábado na Ribeira

Dia da Saúde Mental reúne terapia, teatro e música neste sábado na Ribeira
Imagem - Peste pneumônica: morte de pesquisadora na Rússia provoca alerta internacional

Peste pneumônica: morte de pesquisadora na Rússia provoca alerta internacional
Imagem - Veja a lista oficial dos 70 deputados federais eleitos por São Paulo em 2026

Veja a lista oficial dos 70 deputados federais eleitos por São Paulo em 2026