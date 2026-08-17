RAIO-X DAS PROMESSAS

Plano de governo: o que é, onde encontrar e como avaliar as propostas dos candidatos

Documento registrado na Justiça Eleitoral reúne compromissos de gestão para o Executivo e fica aberto à consulta no site DivulgaCandContas, do TSE

Maiara Baloni

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:57

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concentra em seu sistema todos os documentos com as diretrizes e metas de gestão protocolados pelos candidatos. Crédito: TON MOLINA / FOTOARENA / ESTADÃO CONTEÚDO

Antes de irem às ruas pedir votos, os candidatos aos cargos do Poder Executivo (Prefeito, Governador e Presidente) precisam entregar à Justiça Eleitoral um documento com as diretrizes e metas de gestão para os quatro anos de mandato. O plano de governo marca o início da candidatura e fica aberto à consulta de qualquer eleitor no site DivulgaCandContas, mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A exigência passou a constar na legislação brasileira com a Lei nº 12.034/2009. A entrega ocorre no momento do registro da candidatura, antes do período de propaganda nas ruas e na internet. Quem disputa vagas no Poder Legislativo (Vereadores, Deputados e Senadores) não precisa apresentar o documento.

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Os documentos ficaM disponíveis na plataforma DivulgaCandContas, mantida pela Justiça Eleitoral no site do TSE. O acesso pode ser feito em seis etapas:

Acesse o endereço do TSE (divulgacandcontas.tse.jus.br). Escolha a região e o estado no menu inicial. Marque o ano da eleição e o cargo. Clique no município para abrir a lista de nomes. Selecione o candidato. Vá até a aba de arquivos e baixe o documento em PDF sob o nome "Proposta de Governo".

Regras de entrega e o valor do documento para a Justiça Eleitoral

A lei obriga o candidato a protocolar o plano para disputar a eleição, mas não prevê punição nem perda de mandato se as propostas não forem cumpridas após a posse. O entendimento da Justiça Eleitoral é que o texto funciona como uma declaração de intenções políticas, sem validade de contrato.

A legislação também não determina o tamanho do texto nem regras de formatação. O sistema do TSE recebe arquivos curtos, com menos de dez páginas, e cadernos longos, com mais de cem páginas.

Sem gerar punição direta por metas não atingidas, o documento serve para acompanhar a gestão. Tribunais de Contas e o Ministério Público usam o texto como base para fiscalizações, assim como jornalistas recorrem ao arquivo original em checagens de apuração.

Como analisar se há dinheiro para cumprir as propostas de governo

Prometer investimentos exige indicar a origem dos recursos. A análise de um plano passa por verificar se o texto aponta de onde sairá a verba.

Remanejamento de verbas: indicação de quais áreas ou serviços terão o orçamento reduzido para financiar a medida.

Corte de custos: detalhamento da redução de gastos com contratos, manutenção da máquina pública ou cargos administrativos.

Entrada de receitas: previsão de novos impostos, empréstimos bancários ou parcerias com o setor privado (PPPs).

Propostas de obras ou ampliação de atendimentos sem a indicação da fonte de custeio esbarram nas regras da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Divisão de tarefas e os limites do orçamento público

A análise das propostas exige comparar o que o candidato promete com as atribuições de cada cargo definidas pela Constituição.

No município, o prefeito responde pela iluminação pública, pelo transporte local, pelas creches, pelas escolas de ensino fundamental e pela atenção básica na saúde, nas Unidades Básicas de Saúde. Promessas sobre policiamento na rua ou mudanças em impostos estaduais e federais não entram na alçada do município.

No estado, a responsabilidade do governador abrange a segurança pública (Polícias Civil e Militar), as escolas de ensino médio, os hospitais e as estradas estaduais. Não cabe ao governo do estado asfaltar ruas internas de bairros ou alterar regras da Previdência Social.

No plano federal, o presidente responde pela defesa nacional, pelas relações com outros países, pela gestão da moeda, pelas diretrizes da educação e da saúde e por obras federais. O cargo não tem atribuição para intervir no trânsito das cidades nem para gerir serviços municipais.