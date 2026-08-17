Plano de governo: o que é, onde encontrar e como avaliar as propostas dos candidatos

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Maiara Baloni
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14:57
Antes de irem às ruas pedir votos, os candidatos aos cargos do Poder Executivo (Prefeito, Governador e Presidente) precisam entregar à Justiça Eleitoral um documento com as diretrizes e metas de gestão para os quatro anos de mandato. O plano de governo marca o início da candidatura e fica aberto à consulta de qualquer eleitor no site DivulgaCandContas, mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A exigência passou a constar na legislação brasileira com a Lei nº 12.034/2009. A entrega ocorre no momento do registro da candidatura, antes do período de propaganda nas ruas e na internet. Quem disputa vagas no Poder Legislativo (Vereadores, Deputados e Senadores) não precisa apresentar o documento.
Urnas passam por testes antes da eleição
Os documentos ficaM disponíveis na plataforma DivulgaCandContas, mantida pela Justiça Eleitoral no site do TSE. O acesso pode ser feito em seis etapas:
A lei obriga o candidato a protocolar o plano para disputar a eleição, mas não prevê punição nem perda de mandato se as propostas não forem cumpridas após a posse. O entendimento da Justiça Eleitoral é que o texto funciona como uma declaração de intenções políticas, sem validade de contrato.
A legislação também não determina o tamanho do texto nem regras de formatação. O sistema do TSE recebe arquivos curtos, com menos de dez páginas, e cadernos longos, com mais de cem páginas.
Sem gerar punição direta por metas não atingidas, o documento serve para acompanhar a gestão. Tribunais de Contas e o Ministério Público usam o texto como base para fiscalizações, assim como jornalistas recorrem ao arquivo original em checagens de apuração.
Prometer investimentos exige indicar a origem dos recursos. A análise de um plano passa por verificar se o texto aponta de onde sairá a verba.
Propostas de obras ou ampliação de atendimentos sem a indicação da fonte de custeio esbarram nas regras da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
A análise das propostas exige comparar o que o candidato promete com as atribuições de cada cargo definidas pela Constituição.
No município, o prefeito responde pela iluminação pública, pelo transporte local, pelas creches, pelas escolas de ensino fundamental e pela atenção básica na saúde, nas Unidades Básicas de Saúde. Promessas sobre policiamento na rua ou mudanças em impostos estaduais e federais não entram na alçada do município.
No estado, a responsabilidade do governador abrange a segurança pública (Polícias Civil e Militar), as escolas de ensino médio, os hospitais e as estradas estaduais. Não cabe ao governo do estado asfaltar ruas internas de bairros ou alterar regras da Previdência Social.
No plano federal, o presidente responde pela defesa nacional, pelas relações com outros países, pela gestão da moeda, pelas diretrizes da educação e da saúde e por obras federais. O cargo não tem atribuição para intervir no trânsito das cidades nem para gerir serviços municipais.
A aplicação do dinheiro público segue prazos definidos por lei. No primeiro ano de mandato, o gestor trabalha com o orçamento aprovado pela gestão anterior no Plano Plurianual (PPA). A maior parte das verbas fica comprometida com salários de servidores, aposentadorias e pagamento de dívidas, o que deixa uma margem pequena para novos projetos.