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Pode levar celular para votar? Veja o que fazer com o aparelho

Celulares, câmeras e óculos inteligentes não podem ser levados para a cabine

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 05:00

Pode levar celular para a cabine de votação? Veja o que acontece se você não entregar o aparelho
Pode levar celular para a cabine de votação? Veja o que acontece se você não entregar o aparelho Crédito: Imagem gerada pela IA

Eleitores não podem entrar na cabine de votação com celulares, câmeras fotográficas, filmadoras, óculos inteligentes ou outros aparelhos eletrônicos que permitam registrar o voto. A proibição tem como objetivo garantir o sigilo da escolha de cada cidadão e está prevista na Lei das Eleições e em resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A orientação é reforçada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Segundo as regras eleitorais, a restrição vale para qualquer dispositivo capaz de fotografar, filmar, transmitir ou divulgar, direta ou indiretamente, a escolha feita na urna eletrônica.

O uso do celular é permitido no local de votação para que o eleitor apresente o aplicativo e-Título ou outros documentos digitais com foto aos mesários, quando necessário para a identificação. Após a conferência dos dados e da autenticidade do documento, porém, o aparelho deve ser desligado e deixado no local indicado pela mesa receptora de votos. O dispositivo é devolvido depois que a votação é concluída.

Veja quais os locais onde haverá Lei Seca na Bahia durante o segundo turno

Lei Seca será adotada em municípios da Bahia durante segundo turno das eleições por Reprodução
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Lei Seca será adotada em municípios da Bahia durante segundo turno das eleições por Reprodução
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Lei Seca será adotada em municípios da Bahia durante segundo turno das eleições por Reprodução

O que acontece se o eleitor se recusar a guardar o celular?

A recusa em entregar o celular ou outro aparelho eletrônico impede o eleitor de votar. Nesse caso, o presidente da mesa receptora deverá registrar a ocorrência em ata, com os detalhes do episódio.

Se necessário, a força policial poderá ser acionada para tomar as providências cabíveis. A ocorrência também poderá ser comunicada à juíza ou ao juiz eleitoral responsável.

A regra está prevista na Resolução TSE nº 23.751/2026, que estabelece os procedimentos gerais para as Eleições 2026. O texto considera instrumentos capazes de comprometer o sigilo do voto aqueles que possibilitem registrar, transmitir ou divulgar a escolha do eleitor na urna.

Violar o sigilo do voto é crime eleitoral

Além de impedir o uso de aparelhos que permitam registrar a votação, a legislação brasileira prevê punição para quem violar ou tentar violar o sigilo do voto.

De acordo com o artigo 312 do Código Eleitoral, a conduta é considerada crime eleitoral, com pena de detenção de até dois anos.

A proibição busca proteger a liberdade de escolha dos eleitores e evitar situações de pressão ou coação, incluindo práticas criminosas como a compra de votos.

Como o voto é secreto, não deve ser possível comprovar fisicamente em quem uma pessoa votou. A restrição ao uso de dispositivos eletrônicos na cabine, portanto, é uma das medidas adotadas pela Justiça Eleitoral para preservar a autonomia do eleitor e impedir que sua escolha seja registrada ou divulgada.

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Eleições

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