ELEIÇÕES 2026

Pode votar com celular, óculos e câmera? Veja o que é proibido na cabine

Violação do sigilo pode resultar em detenção de até dois anos

Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12:54

urna eletrônica Crédito: Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Quem vai às urnas neste domingo (4) precisa ficar atento aos objetos que podem ou não ser levados para a cabine de votação. Celulares, óculos inteligentes, câmeras fotográficas, filmadoras e outros equipamentos capazes de fotografar ou filmar o voto são proibidos no momento da votação. A medida tem como objetivo preservar o sigilo da escolha do eleitor.

O celular pode ser utilizado no local de votação para a identificação do eleitor, inclusive para apresentar o e-Título ou outro documento digital com foto aos mesários. Depois da conferência dos dados, porém, o aparelho deve ser desligado e deixado no local indicado pela mesa receptora antes que o eleitor siga para a cabine. O equipamento é devolvido após a conclusão da votação.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição 1 de 8

A mesma regra vale para qualquer dispositivo que possa permitir o registro, a transmissão ou a divulgação da escolha feita na urna. Por isso, equipamentos como câmeras, filmadoras e óculos inteligentes não podem acompanhar o eleitor até a cabine.

Zema é flagrado com celular na cabine

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) foi flagrado com um celular na mão dentro da cabine de votação, neste domingo (4), em Araxá (MG). Após o episódio, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, afirmou que a conduta é irregular. O caso deverá ser apurado pela Justiça Eleitoral.

Zema afirmou que não foi alertado pelos mesários para deixar o aparelho antes de entrar na cabine e disse que, caso tivesse sido avisado, teria entregado o celular. O candidato também declarou que não utilizou o telefone para fotografar ou registrar o voto e que levou uma “colinha” eleitoral em papel.

E se o eleitor se recusar a guardar o celular?

Caso a pessoa se recuse a deixar o aparelho ou outro dispositivo no local indicado pelos mesários, ela não poderá votar naquele momento. O presidente da mesa deverá registrar a ocorrência em ata e, se necessário, acionar a força policial para tomar as providências cabíveis.