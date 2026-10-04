Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pode votar com celular, óculos e câmera? Veja o que é proibido na cabine

Violação do sigilo pode resultar em detenção de até dois anos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12:54

urna eletrônica
urna eletrônica Crédito: Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Quem vai às urnas neste domingo (4) precisa ficar atento aos objetos que podem ou não ser levados para a cabine de votação. Celulares, óculos inteligentes, câmeras fotográficas, filmadoras e outros equipamentos capazes de fotografar ou filmar o voto são proibidos no momento da votação. A medida tem como objetivo preservar o sigilo da escolha do eleitor.

O celular pode ser utilizado no local de votação para a identificação do eleitor, inclusive para apresentar o e-Título ou outro documento digital com foto aos mesários. Depois da conferência dos dados, porém, o aparelho deve ser desligado e deixado no local indicado pela mesa receptora antes que o eleitor siga para a cabine. O equipamento é devolvido após a conclusão da votação.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
1 de 8
O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

A mesma regra vale para qualquer dispositivo que possa permitir o registro, a transmissão ou a divulgação da escolha feita na urna. Por isso, equipamentos como câmeras, filmadoras e óculos inteligentes não podem acompanhar o eleitor até a cabine.

Zema é flagrado com celular na cabine

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) foi flagrado com um celular na mão dentro da cabine de votação, neste domingo (4), em Araxá (MG). Após o episódio, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, afirmou que a conduta é irregular. O caso deverá ser apurado pela Justiça Eleitoral.

Zema afirmou que não foi alertado pelos mesários para deixar o aparelho antes de entrar na cabine e disse que, caso tivesse sido avisado, teria entregado o celular. O candidato também declarou que não utilizou o telefone para fotografar ou registrar o voto e que levou uma “colinha” eleitoral em papel.

E se o eleitor se recusar a guardar o celular?

Caso a pessoa se recuse a deixar o aparelho ou outro dispositivo no local indicado pelos mesários, ela não poderá votar naquele momento. O presidente da mesa deverá registrar a ocorrência em ata e, se necessário, acionar a força policial para tomar as providências cabíveis.

A regra existe para proteger o sigilo do voto e evitar que a escolha do eleitor seja registrada ou comprovada por meio de imagens. A violação ou tentativa de violação do sigilo do voto também pode configurar crime eleitoral, com pena prevista de detenção de até dois anos.

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil

Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil
Imagem - Maior favela do país tem fila de 1,5 km para votar; eleitores esperam quase 1 hora

Maior favela do país tem fila de 1,5 km para votar; eleitores esperam quase 1 hora
Imagem - Não vai conseguir votar até 17h? Saiba quem ainda tem direito mesmo depois do horário

Não vai conseguir votar até 17h? Saiba quem ainda tem direito mesmo depois do horário