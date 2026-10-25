CONFUSÃO

Polícia Federal abre inquérito para investigar falta de ônibus na Bahia, Sergipe, São Paulo, Piauí e Alagoas

Em Salvador, prefeito Bruno Reis explicou em coletiva atraso na saída de ônibus

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 19:12

Ônibus após normalização do serviço Crédito: Divulgação

A Polícia Federal investiga a suspeita de retenção de ônibus que teria prejudicado o deslocamento de eleitores neste domingo (25), durante o segundo turno, na Bahia e em outros quatro estados. Em Salvador, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) atribuiu os atrasos à retirada de adesivos de propaganda eleitoral dos veículos e afirmou que a operação foi normalizada até as 10h30 (leia mais abaixo).

As apurações sobre o transporte estão divididas em um inquérito, já instaurado em Sergipe, e quatro procedimentos preliminares, abertos na Bahia, em São Paulo, em Alagoas e no Piauí. Segundo o delegado Dennis Cali, da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (Dicor), pessoas envolvidas no fornecimento do serviço estão sendo ouvidas neste domingo.

Os depoimentos poderão fundamentar a abertura de novos inquéritos nos estados onde as investigações ainda estão na fase preliminar.

"A polícia está realizando oitivas das pessoas envolvidas e tomando algumas medidas também, cumprindo decisões judiciais. Os crimes apurados são de embaraçamento do exercício do voto e também a ocultação de meios de transporte para prejudicar o exercício do voto", disse Cali.

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Além das apurações sobre o transporte, a PF informou ter aberto três inquéritos por crimes eleitorais neste domingo. Também foram conduzidas 56 pessoas para prestar esclarecimentos e apreendidos cerca de R$ 11 mil.

Entre as ocorrências estão violação do sigilo do voto, como a filmagem da urna, propaganda irregular, desobediência eleitoral e desordem. De acordo com a corporação, o número de delitos ficou abaixo do registrado no primeiro turno.

Bruno Reis explica atraso

Na capital baiana, Bruno Reis concedeu entrevista coletiva para explicar os problemas registrados nas primeiras horas da manhã. Segundo o prefeito, ônibus amanheceram nas garagens das concessionárias com propaganda de um dos candidatos à Presidência. Ele afirmou que a necessidade de remover o material atrasou a saída dos veículos.

“Hoje, na hora da saída dos ônibus da garagem, a grande maioria estava com adesivo de um determinado candidato. E, para cumprir a resolução, os empresários, os donos das empresas, determinaram a retirada dos adesivos. A retirada desses adesivos levou ao atraso da operação”, explicou.

O prefeito citou o artigo 88, parágrafo 3º, da resolução da Justiça Eleitoral sobre a gratuidade do transporte. Conforme a explicação apresentada por ele, a norma exige que o serviço seja prestado sem distinção entre eleitores e sem propaganda partidária ou eleitoral.

Bruno também afirmou que a oferta de ônibus foi ampliada e superou a de eleições anteriores. Ao comentar a presença de veículos nas garagens, disse que Salvador recebeu recentemente mais de 330 ônibus novos e que parte dos antigos, retirados de circulação, permanece nesses espaços.

“O decreto determina que os ônibus devem circular atendendo à demanda. Se houve descumprimento, foi por parte das empresas. A gente não pode afirmar que houve”, acrescentou.

Durante a coletiva, o gestor criticou o que classificou como tentativa de politização do episódio e defendeu o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, alvo de uma determinação de prisão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Também declarou que a prefeitura tomou as providências necessárias para assegurar o transporte dos eleitores.