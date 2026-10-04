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Polícia Federal prende 29 por compra de votos e outros crimes eleitorais no dia na votação

Casos também envolvem suspeitas de propaganda eleitoral irregular e corrupção eleitoral

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10:48

Polícia Federal
Polícia Federal Crédito: Arquivo Agência Brasil

Ao menos 29 pessoas foram levadas à delegacia pela Polícia Federal por suspeita de crimes eleitorais nas primeiras horas deste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições. A Bahia aparece com o maior número de detenções no balanço inicial, com quatro presos antes das 9h. Os demais casos foram registrados em Minas Gerais, Roraima, Acre, Amapá, Distrito Federal, Rondônia, Maranhão e Paraíba.

A compra de votos é a principal ocorrência entre as prisões registradas pela PF. Também há casos relacionados à propaganda eleitoral irregular, que é proibida no dia da votação. Até o início da manhã, quatro inquéritos haviam sido instaurados e seis termos circunstanciados de ocorrência foram registrados.

Entre as ações de maior repercussão está uma operação realizada em Teresina, onde 18 pessoas foram presas em flagrante no sábado (3) por suspeita de corrupção eleitoral. Segundo a PF, duas delas foram autuadas por corrupção eleitoral e associação criminosa. As outras 16 responderam por corrupção eleitoral e foram liberadas após o pagamento de fiança. Materiais de campanha, dinheiro em espécie, documentos e listas com informações de eleitores foram apreendidos.

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Também no sábado, a PF prendeu um homem em Rio Largo, em Alagoas, durante uma abordagem na BR-101. Com ele, foram encontrados cerca de R$ 79 mil em espécie, dez cheques que somavam aproximadamente R$ 866 mil e materiais de campanha. Agendas e anotações com nomes também foram recolhidas. O homem foi preso em flagrante por suspeita de corrupção eleitoral.

Em Roraima, operações realizadas antes da votação também resultaram em prisões por suspeita de compra de votos. Em uma delas, a PF apreendeu cerca de R$ 45 mil em espécie após abordar pessoas que deixavam um imóvel em Boa Vista. Segundo os investigadores, os valores poderiam estar relacionados à compra de votos. Em outra ocorrência, duas pessoas foram presas em Alto Alegre com R$ 25 mil e anotações contendo nomes, em uma investigação sobre possível pagamento de eleitores.

O balanço divulgado neste domingo se soma às 55 pessoas levadas à delegacia pela PF no sábado por suspeitas de crimes eleitorais. Entre elas estava um agente político preso em Teresina, segundo a corporação. As investigações seguem para esclarecer as circunstâncias de cada caso e identificar eventuais responsáveis e beneficiários das práticas investigadas.

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