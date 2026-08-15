COMO O TSE TOTALIZA OS BOLETINS

Por que a contagem de votos das eleições termina mais rápido em alguns estados?

Diferenças na estrutura de internet, transporte físico de dados e filas no fim da tarde explicam a velocidade da apuração no Brasil

Maiara Baloni

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 12:10

O sistema central do TSE processa os boletins por ordem de chegada na rede, o que gera ritmos diferentes na soma dos resultados entre as regiões do país. Crédito: Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

O encerramento simultâneo da votação às 17h pelo horário de Brasília em todo o país dá início a uma apuração que avança em ritmos diferentes nos estados. Essa diferença no tempo acontece pela forma como os dados saem das urnas fora da internet, pela rede de telecomunicações de cada região, pelo transporte físico das mídias em locais distantes, pelas filas no fim do dia e pela ordem com que o sistema central do Tribunal Superior Eleitoral soma os boletins conforme eles chegam.

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O caminho do voto da urna até Brasília

A urna eletrônica não fica ligada à internet e não tem conexão sem fio. Quando a votação acaba, o mesário encerra a máquina, imprime o Boletim de Urna em papel e grava os votos em um pendrive próprio da Justiça Eleitoral. Esse arquivo tem assinatura digital e proteção por código. Para que os números cheguem a Brasília, o mesário precisa levar esse pendrive até um computador autorizado pelo cartório eleitoral, que usa uma rede própria para fazer a transmissão.

A rapidez desse envio depende da estrutura de rede de cada lugar. No Distrito Federal e nos estados do Sul e do Sudeste, os locais de votação costumam ter cabos de internet rápida no próprio colégio ou em cartórios vizinhos. No Norte e no interior do Nordeste e do Centro-Oeste, os pontos de transmissão ficam mais longe das escolas, o que faz os dados demorarem mais para entrar no sistema.

O transporte dos dados e o movimento nas seções

Em áreas rurais, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas, os dados precisam viajar fisicamente. Mesários e equipes de apoio usam carros, barcos ou aviões com ajuda das Forças Armadas para levar o pendrive até o ponto com sinal mais perto. Quando a viagem até a cidade é demorada demais, a Justiça Eleitoral instala pequenas antenas ligadas a satélites no próprio local para mandar o arquivo de lá.

O tamanho da fila no fim da tarde também muda o relógio da apuração. Quem chega à seção até as 17h recebe uma senha e tem o direito de votar. A urna só é desligada e o boletim só é impresso depois que a última pessoa da fila termina a votação. Por isso, escolas com mais eleitores ou onde o fluxo foi mais lento demoram mais para liberar o pendrive e começar o envio.

A ordem de chegada dos votos e o caso de 2022

O computador central do Tribunal Superior Eleitoral soma os votos por ordem de chegada. Ele não escolhe estados e não espera uma região fechar para começar a outra. Os dados que chegam primeiro são somados primeiro. Por isso, estados com internet rápida e fácil acesso fecham a contagem antes dos lugares que dependem de barco ou satélite.

Foi isso o que aconteceu na eleição de 2022. No começo da apuração, as urnas do Distrito Federal, de São Paulo e do Paraná chegaram mais rápido ao sistema, colocando Jair Bolsonaro na frente nos primeiros números. Conforme as urnas do interior, das capitais com filas e dos estados do Nordeste e do Norte foram chegando, Luiz Inácio Lula da Silva somou votos até virar o placar. Essa mudança não foi uma alteração na tendência, mas sim o reflexo de quais regiões mandaram os arquivos primeiro.

A mudança do papel para a urna e a checagem no local

Essa contagem em poucas horas começou a ser construída em 1996, quando a urna eletrônica foi usada pela primeira vez em 57 cidades grandes e capitais. O sistema cresceu em 1998 e passou a atender todo o país no ano 2000. Na época do papel, a contagem era feita à mão em ginásios, e o resultado final levava dias ou semanas para sair.