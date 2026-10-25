ELEIÇÕES 2026

Por que o presidente eleito neste domingo não tomará posse em 1º de janeiro?

Mudança no calendário foi aprovada em 2021 e também altera a data de posse dos governadores

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:11

Flávio Bolsonaro e Lula Crédito: Divulgação

A posse do presidente da República que for eleito neste domingo (25) só vai acontecer no dia 5 de janeiro de 2027. Já os governadores e vice-governadores eleitos nos estados e no Distrito Federal assumirão os cargos em 6 de janeiro. As datas são diferentes das utilizadas anteriormente, quando as cerimônias ocorriam em 1º de janeiro.

A mudança foi estabelecida pela Emenda Constitucional nº 111, promulgada em setembro de 2021. A regra alterou a Constituição Federal e determinou que o mandato presidencial comece em 5 de janeiro do ano seguinte à eleição, enquanto a posse dos governadores ocorra em 6 de janeiro.

Palácio da Alvorada 1 de 36

Apesar de ter sido aprovada há cinco anos, a alteração só vale a partir das eleições de 2026. Por isso, a posse presidencial de 2023 e a dos governadores naquele ano ainda ocorreram em 1º de janeiro, conforme a regra de transição prevista na própria emenda.