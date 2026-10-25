Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Posse de Lula em 2027 terá mudança que rompe tradição de décadas

Mudança foi estabelecida por emenda constitucional promulgada em 2021

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21:54

Posse de Lula em 2022
Posse de Lula em 2022 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começará o próximo mandato em 5 de janeiro de 2027. A data substitui o tradicional 1º de janeiro, adotado desde a Constituição de 1988, e marca a estreia do calendário estabelecido pela Emenda Constitucional nº 111, promulgada em 2021.

Os governadores eleitos também seguirão uma nova programação: tomarão posse em 6 de janeiro. A realização das cerimônias em dias diferentes busca permitir que os chefes dos Executivos estaduais acompanhem a posse do presidente e do vice-presidente da República, em Brasília.

Até então, as solenidades estaduais e federal aconteciam em 1º de janeiro, o que dificultava a presença dos governadores na capital federal. Antes da Constituição de 1988, os presidentes da República eram empossados em 15 de março.

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
1 de 12
Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

A posse presidencial é conduzida pelo Congresso Nacional, geralmente no Plenário da Câmara dos Deputados. Durante a solenidade, o presidente e o vice prestam o compromisso constitucional.

A programação costuma começar com um desfile do presidente eleito em carro aberto. Na chegada ao Congresso Nacional, ele é recebido na rampa pelos presidentes da Câmara e do Senado.

Leia mais

Imagem - Com menor abstenção, Salvador dá a Lula maior percentual de votos entre as capitais

Com menor abstenção, Salvador dá a Lula maior percentual de votos entre as capitais

Imagem - Virada de Lula sobre Flávio Bolsonaro é inédita na história das eleições presidenciais do Brasil

Virada de Lula sobre Flávio Bolsonaro é inédita na história das eleições presidenciais do Brasil

Imagem - Lula (PT) é reeleito presidente do Brasil

Lula (PT) é reeleito presidente do Brasil

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em 2° turno

Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em 2° turno
Imagem - Rio Grande do Norte elege Cadu de Lula governador do estado

Rio Grande do Norte elege Cadu de Lula governador do estado
Imagem - Vidente que previu virada de Lula comemora resultado:  'Previsão certa'

Vidente que previu virada de Lula comemora resultado:  'Previsão certa'