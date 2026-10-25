DIFERENTE

Posse de Lula em 2027 terá mudança que rompe tradição de décadas

Mudança foi estabelecida por emenda constitucional promulgada em 2021

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21:54

Posse de Lula em 2022 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começará o próximo mandato em 5 de janeiro de 2027. A data substitui o tradicional 1º de janeiro, adotado desde a Constituição de 1988, e marca a estreia do calendário estabelecido pela Emenda Constitucional nº 111, promulgada em 2021.

Os governadores eleitos também seguirão uma nova programação: tomarão posse em 6 de janeiro. A realização das cerimônias em dias diferentes busca permitir que os chefes dos Executivos estaduais acompanhem a posse do presidente e do vice-presidente da República, em Brasília.

Até então, as solenidades estaduais e federal aconteciam em 1º de janeiro, o que dificultava a presença dos governadores na capital federal. Antes da Constituição de 1988, os presidentes da República eram empossados em 15 de março.

A trajetória de Lula 1 de 12

A posse presidencial é conduzida pelo Congresso Nacional, geralmente no Plenário da Câmara dos Deputados. Durante a solenidade, o presidente e o vice prestam o compromisso constitucional.