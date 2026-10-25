Posse de Lula em 2027 terá mudança que rompe tradição de décadas

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Carol Neves
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21:54
O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começará o próximo mandato em 5 de janeiro de 2027. A data substitui o tradicional 1º de janeiro, adotado desde a Constituição de 1988, e marca a estreia do calendário estabelecido pela Emenda Constitucional nº 111, promulgada em 2021.
Os governadores eleitos também seguirão uma nova programação: tomarão posse em 6 de janeiro. A realização das cerimônias em dias diferentes busca permitir que os chefes dos Executivos estaduais acompanhem a posse do presidente e do vice-presidente da República, em Brasília.
Até então, as solenidades estaduais e federal aconteciam em 1º de janeiro, o que dificultava a presença dos governadores na capital federal. Antes da Constituição de 1988, os presidentes da República eram empossados em 15 de março.
A trajetória de Lula
A posse presidencial é conduzida pelo Congresso Nacional, geralmente no Plenário da Câmara dos Deputados. Durante a solenidade, o presidente e o vice prestam o compromisso constitucional.
A programação costuma começar com um desfile do presidente eleito em carro aberto. Na chegada ao Congresso Nacional, ele é recebido na rampa pelos presidentes da Câmara e do Senado.