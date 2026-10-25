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Posso votar de chinelo, camisa de time e boné? Veja as regras para o segundo turno da eleição

Justiça Eleitoral não exige traje formal, mas impõe limites à propaganda política e proíbe celular na cabine

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 06:01

Eleitor indo votar Crédito: Imagem gerada por IA

Escolher a roupa para votar não exige formalidade: bermuda, short, chinelo, sandália, camisa de time, regata e boné são permitidos nas eleições de 2026. A Justiça Eleitoral não determina um traje obrigatório nem exige calça comprida ou sapato fechado para entrar na seção.

As restrições dizem respeito principalmente à propaganda eleitoral e aos equipamentos que podem comprometer o sigilo do voto. Até uma camiseta de candidato pode ser usada, desde que o apoio seja demonstrado de maneira individual e silenciosa.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição 1 de 8

Roupa de candidato pode, campanha não

O eleitor pode vestir camisetas e usar broches, adesivos, bandeiras e adornos semelhantes em apoio a uma candidatura, partido, federação ou coligação. Essa autorização, porém, não permite abordar outras pessoas para pedir votos ou tentar convencê-las a mudar de escolha.

Também são proibidas a boca de urna e a distribuição de propaganda no dia da eleição. A entrega de brindes, como camisetas, bonés, chaveiros e canetas, está entre as práticas vedadas.

Até o encerramento da votação, grupos não podem se reunir com roupas padronizadas ou outros elementos que configurem manifestação coletiva ou ruidosa. Para os mesários, a regra é mais restritiva: durante o trabalho na seção, eles não podem usar peças ou objetos com propaganda política.

E sunga ou biquíni?

As normas consultadas não trazem uma proibição específica ao uso de sunga ou biquíni. Por isso, não é correto afirmar que essas peças sejam expressamente vetadas pela legislação eleitoral. Situações concretas, contudo, podem envolver questões de acesso e organização do local de votação.

Já a permissão para roupas como bermuda, short e sandália é informada expressamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também já esclareceu que bermuda, regata e chinelo não são proibidos.

Celular deve ficar fora da cabine

Levar o telefone à seção eleitoral é permitido, inclusive para apresentar o e-Título. Antes de seguir para a urna, porém, o eleitor precisa deixar o aparelho no local indicado pela mesa.

A mesma restrição se aplica a máquinas fotográficas, filmadoras e outros equipamentos capazes de registrar o voto. O objetivo é preservar o sigilo da escolha feita na urna.