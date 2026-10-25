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Posso votar de chinelo, camisa de time e boné? Veja as regras para o segundo turno da eleição

Justiça Eleitoral não exige traje formal, mas impõe limites à propaganda política e proíbe celular na cabine

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 06:01

Eleitor indo votar
Eleitor indo votar Crédito: Imagem gerada por IA

Escolher a roupa para votar não exige formalidade: bermuda, short, chinelo, sandália, camisa de time, regata e boné são permitidos nas eleições de 2026. A Justiça Eleitoral não determina um traje obrigatório nem exige calça comprida ou sapato fechado para entrar na seção.

As restrições dizem respeito principalmente à propaganda eleitoral e aos equipamentos que podem comprometer o sigilo do voto. Até uma camiseta de candidato pode ser usada, desde que o apoio seja demonstrado de maneira individual e silenciosa.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
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O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

Roupa de candidato pode, campanha não

O eleitor pode vestir camisetas e usar broches, adesivos, bandeiras e adornos semelhantes em apoio a uma candidatura, partido, federação ou coligação. Essa autorização, porém, não permite abordar outras pessoas para pedir votos ou tentar convencê-las a mudar de escolha.

Também são proibidas a boca de urna e a distribuição de propaganda no dia da eleição. A entrega de brindes, como camisetas, bonés, chaveiros e canetas, está entre as práticas vedadas.

Até o encerramento da votação, grupos não podem se reunir com roupas padronizadas ou outros elementos que configurem manifestação coletiva ou ruidosa. Para os mesários, a regra é mais restritiva: durante o trabalho na seção, eles não podem usar peças ou objetos com propaganda política.

E sunga ou biquíni?

As normas consultadas não trazem uma proibição específica ao uso de sunga ou biquíni. Por isso, não é correto afirmar que essas peças sejam expressamente vetadas pela legislação eleitoral. Situações concretas, contudo, podem envolver questões de acesso e organização do local de votação.

Já a permissão para roupas como bermuda, short e sandália é informada expressamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também já esclareceu que bermuda, regata e chinelo não são proibidos.

Celular deve ficar fora da cabine

Levar o telefone à seção eleitoral é permitido, inclusive para apresentar o e-Título. Antes de seguir para a urna, porém, o eleitor precisa deixar o aparelho no local indicado pela mesa.

A mesma restrição se aplica a máquinas fotográficas, filmadoras e outros equipamentos capazes de registrar o voto. O objetivo é preservar o sigilo da escolha feita na urna.

O calendário das eleições de 2026 prevê o primeiro turno em 4 de outubro e o segundo, onde necessário, em 25 de outubro.

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