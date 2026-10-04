HORA DA ESCOLHA

Posso votar duas vezes no mesmo candidato a senador? Veja as regras para 2026

Eleitores terão duas escolhas para o Senado neste ano; entenda como registrar os votos e a ordem de votação na urna

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 06:02

Eleição Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Nas eleições de 2026, cada eleitor poderá votar em dois candidatos ao Senado, mas repetir a escolha não significa dar dois votos ao mesmo nome. Se o número for digitado nas duas etapas, o primeiro voto será válido e o segundo será anulado, conforme as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As duas escolhas para senador serão feitas depois dos votos para deputado federal e deputado estadual ou distrital. Cada candidato ao Senado é identificado por um número de três dígitos e disputa a eleição em uma chapa com dois suplentes.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição 1 de 8

O eleitor só pode escolher candidatos que concorrem pelo estado ou pelo Distrito Federal onde seu título está registrado. Na tela da urna, aparecem a foto e o nome do candidato, além dos nomes dos suplentes.

Por que o eleitor terá duas escolhas para o Senado?

Cada estado e o Distrito Federal têm três senadores, com mandatos de oito anos. A composição da Casa é renovada parcialmente a cada eleição: primeiro, um terço das vagas; quatro anos depois, os dois terços restantes.

Em 2026, serão preenchidas duas cadeiras por estado e pelo DF, totalizando 54 senadores eleitos. Por isso, cada eleitor terá duas oportunidades de votar para o cargo.

A eleição é decidida em turno único, pelo sistema majoritário. Os dois candidatos mais votados em cada unidade da federação conquistam as vagas, sem segundo turno. Os eleitos assumirão em 2027 e terão mandatos até 2035.

Qual será a sequência de votação?

O primeiro voto será para deputado federal, com quatro dígitos. Em seguida, virá a escolha de deputado estadual ou distrital, com cinco dígitos. Depois, o eleitor votará no primeiro e no segundo senador, usando três dígitos em cada etapa. Governador e presidente da República, ambos com números de dois dígitos, encerram a sequência.

É permitido levar um papel com os números dos candidatos para consultar durante a votação. O uso de celular dentro da cabine é proibido.

Para votar em branco, basta apertar a tecla “Branco” e confirmar. Para anular, o eleitor deve digitar um número inexistente e confirmar. Votos brancos e nulos não são contabilizados para candidatos ou partidos.

Quais documentos são aceitos?

A identificação na seção eleitoral exige um documento oficial com foto. O eleitor pode apresentar RG ou Carteira de Identidade Nacional (CIN), identidade social, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteira de trabalho física ou carteira profissional emitida por conselho de classe.