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Posso votar sem o título de eleitor? Veja quais documentos são aceitos na seção eleitoral

Documento oficial com foto permite votar mesmo sem o título físico

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05:15

Título de eleitor
Título de eleitor Crédito: Reprodução

Esqueceu o título de eleitor em casa? Isso não impede a votação. Quem está apto a votar pode se identificar na seção eleitoral com um documento oficial com foto, desde que esteja legível e permita comprovar a identidade.

Outra opção é apresentar o título digital pelo aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral. Nesse caso, o documento precisa exibir a fotografia do eleitor, disponível para quem fez o cadastro biométrico.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
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O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

Quais documentos posso apresentar para votar?

A Justiça Eleitoral aceita carteira de identidade (RG) ou identidade social, no caso de pessoas trans e travestis, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira de categoria profissional reconhecida por lei e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O e-Título com foto também permite a identificação.

Quem optar por levar o título de eleitor em papel deve apresentar também um documento oficial com foto. A versão física do título, sozinha, não é suficiente para comprovar a identidade na seção eleitoral.

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