CHEGOU A HORA

Posso votar sem o título de eleitor? Veja quais documentos são aceitos na seção eleitoral

Documento oficial com foto permite votar mesmo sem o título físico

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05:15

Título de eleitor Crédito: Reprodução

Esqueceu o título de eleitor em casa? Isso não impede a votação. Quem está apto a votar pode se identificar na seção eleitoral com um documento oficial com foto, desde que esteja legível e permita comprovar a identidade.

Outra opção é apresentar o título digital pelo aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral. Nesse caso, o documento precisa exibir a fotografia do eleitor, disponível para quem fez o cadastro biométrico.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição 1 de 8

Quais documentos posso apresentar para votar?

A Justiça Eleitoral aceita carteira de identidade (RG) ou identidade social, no caso de pessoas trans e travestis, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira de categoria profissional reconhecida por lei e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O e-Título com foto também permite a identificação.