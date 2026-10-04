Posso votar sem o título de eleitor? Veja quais documentos são aceitos na seção eleitoral

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Carol Neves
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 05:15
Esqueceu o título de eleitor em casa? Isso não impede a votação. Quem está apto a votar pode se identificar na seção eleitoral com um documento oficial com foto, desde que esteja legível e permita comprovar a identidade.
Outra opção é apresentar o título digital pelo aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral. Nesse caso, o documento precisa exibir a fotografia do eleitor, disponível para quem fez o cadastro biométrico.
O que pode e o que é proibido no dia da eleição
Quais documentos posso apresentar para votar?
A Justiça Eleitoral aceita carteira de identidade (RG) ou identidade social, no caso de pessoas trans e travestis, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira de categoria profissional reconhecida por lei e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O e-Título com foto também permite a identificação.
Quem optar por levar o título de eleitor em papel deve apresentar também um documento oficial com foto. A versão física do título, sozinha, não é suficiente para comprovar a identidade na seção eleitoral.