SEM DIPLOMA NA POLÍTICA?

Precisa ter faculdade para ser deputado? A lei estabelece o que realmente é exigido

Constituição define os requisitos para disputar vagas na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas, sem exigir formação universitária

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11:47

Entenda por que o sistema eleitoral não exige diploma para disputa de cargos de deputado. Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

A exigência exclusiva de alfabetização para disputar cargos parlamentares assegura que qualquer cidadão alfabetizado e filiado a um partido concorra a uma vaga no Legislativo sem necessidade de diploma universitário. Respaldada pela Constituição Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a regra prioriza a representatividade democrática e estabelece a formação básica (saber ler e escrever) como o único requisito educacional para a validação de candidaturas na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas.

Já a exigência de um nível superior é uma regra aplicada exclusivamente aos servidores concursados das Casas Legislativas. Para quem busca a política, a lista de obrigações é focada em direitos civis, idade e fidelidade política.

Deputados mais votados do país 1 de 16

Alfabetização e filiação garantem candidatura a deputado

Cumprir os critérios da lei é o primeiro passo de qualquer cidadão que planeja disputar uma vaga de deputado federal ou de deputado estadual ou distrital. Estar com o título regularizado e sem pendências com a Justiça Eleitoral garante que você está pronto para o processo.

Para garantir o cumprimento das normas exige-se atenção aos pontos fundamentais:

Ter nacionalidade brasileira (seja nato ou naturalizado);

Manter os direitos políticos ativos para votar e receber votos;

Estar em dia com a Justiça Eleitoral, possuindo título de eleitor regular;

Confirmar domicílio eleitoral no estado da disputa dentro do prazo legal;

Estar filiado a um partido político reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

Alcançar a idade mínima para deputado até a data limite estipulada.

Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia 1 de 5

Idade mínima de 21 anos é exigida para o cargo

Completar 21 anos até a data oficial da posse é a regra do jogo para assumir o cargo de deputado federal, estadual ou distrital. A faixa etária diferencia as exigências do Legislativo das regras aplicadas a outros cargos públicos.

A idade mínima varia conforme o cargo disputado. Para vereador, o limite é de 18 anos. Já deputado, prefeito e vice-prefeito precisam ter pelo menos 21 anos.

A exigência sobe para 30 anos para governador. Quem pretende concorrer ao Senado ou à Presidência da República precisa ter, no mínimo, 35 anos.

Quociente eleitoral e partidário definem eleitos

Atingir uma votação expressiva não garante a vitória de quem concorre a deputado federal nem de quem busca vaga de deputado estadual ou distrital. Entender o sistema proporcional revela que a cadeira pertence ao partido ou federação, e não ao candidato isoladamente.

Dividir o total de votos válidos pelas vagas disponíveis gera o chamado Quociente Eleitoral. E para conquistar o Quociente Partidário é exigido que a soma de votos da legenda atinja esse piso. Candidatos muito votados só tomam posse se o partido alcançar a meta, o que impede candidaturas sem vínculo partidário no país.

Deputados criam leis e fiscalizam o Poder Executivo

Respeitar as regras para ser deputado no Brasil abre as portas para um mandato de quatro anos no Legislativo. Entre as principais atribuições do cargo estão:

Criar leis e aprovar o Orçamento, participando das decisões que definem as prioridades do poder público.

Fiscalizar a aplicação do dinheiro público, cobrando explicações e ações do Executivo.

Mapear as demandas da população, conectando o mandato às necessidades de cada região do estado.

Câmara dos Deputados em números: composição, mandatos e curiosidades 1 de 10

Filiação, idade e alfabetização fecham requisitos

Seguir as regras para ser deputado no Brasil garante a legalidade da candidatura nas urnas. Apresentar os requisitos para ser deputado dentro dos prazos da Justiça Eleitoral evita o indeferimento do registro.