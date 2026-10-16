Precisa ter faculdade para ser deputado? A lei estabelece o que realmente é exigido

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11:47
A exigência exclusiva de alfabetização para disputar cargos parlamentares assegura que qualquer cidadão alfabetizado e filiado a um partido concorra a uma vaga no Legislativo sem necessidade de diploma universitário. Respaldada pela Constituição Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a regra prioriza a representatividade democrática e estabelece a formação básica (saber ler e escrever) como o único requisito educacional para a validação de candidaturas na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas.
Já a exigência de um nível superior é uma regra aplicada exclusivamente aos servidores concursados das Casas Legislativas. Para quem busca a política, a lista de obrigações é focada em direitos civis, idade e fidelidade política.
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Cumprir os critérios da lei é o primeiro passo de qualquer cidadão que planeja disputar uma vaga de deputado federal ou de deputado estadual ou distrital. Estar com o título regularizado e sem pendências com a Justiça Eleitoral garante que você está pronto para o processo.
Para garantir o cumprimento das normas exige-se atenção aos pontos fundamentais:
Ter nacionalidade brasileira (seja nato ou naturalizado);
Manter os direitos políticos ativos para votar e receber votos;
Estar em dia com a Justiça Eleitoral, possuindo título de eleitor regular;
Confirmar domicílio eleitoral no estado da disputa dentro do prazo legal;
Estar filiado a um partido político reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE);
Alcançar a idade mínima para deputado até a data limite estipulada.
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Completar 21 anos até a data oficial da posse é a regra do jogo para assumir o cargo de deputado federal, estadual ou distrital. A faixa etária diferencia as exigências do Legislativo das regras aplicadas a outros cargos públicos.
A idade mínima varia conforme o cargo disputado. Para vereador, o limite é de 18 anos. Já deputado, prefeito e vice-prefeito precisam ter pelo menos 21 anos.
A exigência sobe para 30 anos para governador. Quem pretende concorrer ao Senado ou à Presidência da República precisa ter, no mínimo, 35 anos.
Atingir uma votação expressiva não garante a vitória de quem concorre a deputado federal nem de quem busca vaga de deputado estadual ou distrital. Entender o sistema proporcional revela que a cadeira pertence ao partido ou federação, e não ao candidato isoladamente.
Dividir o total de votos válidos pelas vagas disponíveis gera o chamado Quociente Eleitoral. E para conquistar o Quociente Partidário é exigido que a soma de votos da legenda atinja esse piso. Candidatos muito votados só tomam posse se o partido alcançar a meta, o que impede candidaturas sem vínculo partidário no país.
Respeitar as regras para ser deputado no Brasil abre as portas para um mandato de quatro anos no Legislativo. Entre as principais atribuições do cargo estão:
Criar leis e aprovar o Orçamento, participando das decisões que definem as prioridades do poder público.
Fiscalizar a aplicação do dinheiro público, cobrando explicações e ações do Executivo.
Mapear as demandas da população, conectando o mandato às necessidades de cada região do estado.
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Seguir as regras para ser deputado no Brasil garante a legalidade da candidatura nas urnas. Apresentar os requisitos para ser deputado dentro dos prazos da Justiça Eleitoral evita o indeferimento do registro.
Consultar os requisitos para ser deputado ajuda você a fiscalizar quem pede seu voto na eleição. Conhecer os requisitos para ser deputado reforça o peso da participação cidadã na hora de escolher os representantes.