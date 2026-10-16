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Precisa ter faculdade para ser deputado? A lei estabelece o que realmente é exigido

Constituição define os requisitos para disputar vagas na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas, sem exigir formação universitária

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11:47

Com mais de 14 mil servidores e uma estrutura de apoio que supera países como EUA e Reino Unido, o custo administrativo aqui é bilionário.
Entenda por que o sistema eleitoral não exige diploma para disputa de cargos de deputado. Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

A exigência exclusiva de alfabetização para disputar cargos parlamentares assegura que qualquer cidadão alfabetizado e filiado a um partido concorra a uma vaga no Legislativo sem necessidade de diploma universitário. Respaldada pela Constituição Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a regra prioriza a representatividade democrática e estabelece a formação básica (saber ler e escrever) como o único requisito educacional para a validação de candidaturas na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas.

Já a exigência de um nível superior é uma regra aplicada exclusivamente aos servidores concursados das Casas Legislativas. Para quem busca a política, a lista de obrigações é focada em direitos civis, idade e fidelidade política.

Deputados mais votados do país

Nikolas Ferreira (PL-MG) tornou-se o deputado mais votado do Brasil ao arrematar impressionantes 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados
Lucas Pavanato (PL-SP) encabeçou a disputa em solo paulista e garantiu 3.038.438 votos. por Reprodução
Erika Hilton (PSOL-SP) assegurou a expressiva representação progressista paulista com 1.596.472 votos. por Câmara dos Deputados/Reprodução
André Fernandes (PL-CE) conquistou 684.372 votos no Ceará. por Divulgação
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) recebeu 583.107 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Julia Zanatta (PL-SC) recebeu 560.223 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Câmara dos Deputados
Ana Elisa (PT-MG) recebeu 524.219 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Reprodução/Redes sociais
Kim Kataguiri (Missão-SP) recebeu 520.071 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Tabata Amaral (PSB-SP) recebeu 476.383 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Jeffrey Chiquini (Novo-PR) recebeu 425.399 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Lucas Polese (PL-ES) foi eleito deputado federal pelo Espírito Santo com 419.735 votos. por Divulgação, ALES
Delegado Caveira (PL-PA) recebeu 414.927 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Divulgação, Câmara dos Deputados
Maurício Marcon (PL-RS) recebeu 379.834 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Divulgação, Câmara dos Deputados
Renato Bolsonaro (PL-SP) recebeu 379.312 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Reprodução, Facebook-Renato Bolsonaro
Sargento Nantes (PP-SP) recebeu 333.401 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Reprodução, Facebook
Jader Filho (MDB-PA) recebeu 326.617 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Marcelo Camará, Ministério das Cidades
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Nikolas Ferreira (PL-MG) tornou-se o deputado mais votado do Brasil ao arrematar impressionantes 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

Alfabetização e filiação garantem candidatura a deputado

Cumprir os critérios da lei é o primeiro passo de qualquer cidadão que planeja disputar uma vaga de deputado federal ou de deputado estadual ou distrital. Estar com o título regularizado e sem pendências com a Justiça Eleitoral garante que você está pronto para o processo.

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Para garantir o cumprimento das normas exige-se atenção aos pontos fundamentais:

Ter nacionalidade brasileira (seja nato ou naturalizado);

Manter os direitos políticos ativos para votar e receber votos;

Estar em dia com a Justiça Eleitoral, possuindo título de eleitor regular;

Confirmar domicílio eleitoral no estado da disputa dentro do prazo legal;

Estar filiado a um partido político reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

Alcançar a idade mínima para deputado até a data limite estipulada.

Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia

Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
Veja quem são os deputados federais eleitos na Bahia por Reprodução/TSE
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Idade mínima de 21 anos é exigida para o cargo

Completar 21 anos até a data oficial da posse é a regra do jogo para assumir o cargo de deputado federal, estadual ou distrital. A faixa etária diferencia as exigências do Legislativo das regras aplicadas a outros cargos públicos.

A idade mínima varia conforme o cargo disputado. Para vereador, o limite é de 18 anos. Já deputado, prefeito e vice-prefeito precisam ter pelo menos 21 anos.

A exigência sobe para 30 anos para governador. Quem pretende concorrer ao Senado ou à Presidência da República precisa ter, no mínimo, 35 anos.

Quociente eleitoral e partidário definem eleitos

Atingir uma votação expressiva não garante a vitória de quem concorre a deputado federal nem de quem busca vaga de deputado estadual ou distrital. Entender o sistema proporcional revela que a cadeira pertence ao partido ou federação, e não ao candidato isoladamente.

Dividir o total de votos válidos pelas vagas disponíveis gera o chamado Quociente Eleitoral. E para conquistar o Quociente Partidário é exigido que a soma de votos da legenda atinja esse piso. Candidatos muito votados só tomam posse se o partido alcançar a meta, o que impede candidaturas sem vínculo partidário no país.

Deputados criam leis e fiscalizam o Poder Executivo

Respeitar as regras para ser deputado no Brasil abre as portas para um mandato de quatro anos no Legislativo. Entre as principais atribuições do cargo estão:

Criar leis e aprovar o Orçamento, participando das decisões que definem as prioridades do poder público.

Fiscalizar a aplicação do dinheiro público, cobrando explicações e ações do Executivo.

Mapear as demandas da população, conectando o mandato às necessidades de cada região do estado.

Câmara dos Deputados em números: composição, mandatos e curiosidades

A Câmara tem 513 integrantes, com vagas distribuídas entre os estados e o Distrito Federal conforme a população por Camara dos deputados
A bancada baiana na Câmara dos Deputados é formada por 39 parlamentares por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Cada estado e o Distrito Federal têm pelo menos oito representantes. O limite máximo é de 70 cadeiras por Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
Diferentemente do Senado, a Câmara coloca todas as suas vagas em disputa a cada eleição geral por Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Diferentemente do Senado, a Câmara coloca todas as suas vagas em disputa a cada eleição geral por Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para ser eleito deputado federal, é necessário ter pelo menos 21 anos por Reprodução
Miro Teixeira exerceu 11 mandatos. O parlamentar chegou à Câmara em 1971 por Divulgação
Antonio Pereira Rebouças, da Bahia, foi eleito em 1828 e é identificado pela Câmara como seu primeiro deputado negro por Reprodução
Carlota Pereira de Queirós, de São Paulo, foi a primeira mulher eleita deputada federal no Brasil, em 1933 por Divulgação
A instituição começou a funcionar em 6 de maio de 1826, durante o Império por Divulgação
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A Câmara tem 513 integrantes, com vagas distribuídas entre os estados e o Distrito Federal conforme a população por Camara dos deputados

Filiação, idade e alfabetização fecham requisitos

Seguir as regras para ser deputado no Brasil garante a legalidade da candidatura nas urnas. Apresentar os requisitos para ser deputado dentro dos prazos da Justiça Eleitoral evita o indeferimento do registro.

Consultar os requisitos para ser deputado ajuda você a fiscalizar quem pede seu voto na eleição. Conhecer os requisitos para ser deputado reforça o peso da participação cidadã na hora de escolher os representantes.

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