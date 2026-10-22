Preciso trabalhar no dia da eleição: veja o que a lei diz sobre o horário para votar

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Carol Neves
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 09:48
Quem estiver escalado para trabalhar neste domingo (25), dia do segundo turno das eleições de 2026, tem direito de se ausentar pelo tempo necessário para votar. Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), a empresa deve garantir a saída sem desconto no salário e sem exigir compensação das horas utilizadas.
A garantia está prevista no artigo 60 da Resolução nº 23.759/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A norma assegura o tempo necessário ao exercício do voto a quem precisar exercer atividade profissional ou prestar serviço a terceiros no dia da eleição.
A empresa pode organizar os horários de saída para manter o funcionamento do serviço. Essa organização, porém, deve permitir que o trabalhador chegue à seção eleitoral, enfrente eventual fila e vote dentro do período de atendimento. A orientação do MPT também contempla quem vota em outra cidade.
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Tempo de liberação depende do deslocamento e das filas
A resolução do TSE não estabelece uma quantidade fixa de horas para todos os trabalhadores. O critério é o tempo necessário para exercer o direito ao voto, considerando as condições de cada caso.
Distância até a seção, disponibilidade de transporte e espera na fila podem alterar esse período. Por isso, um limite igual para toda a equipe pode ser insuficiente para parte dos funcionários.
No primeiro turno, o MPT no Distrito Federal recomendou que o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) retirasse uma restrição de duas horas para a votação. O órgão orientou que fosse garantido tempo suficiente, sem desconto salarial, compensação ou represálias, e informou que as garantias também deveriam ser observadas no segundo turno.
Saída para votar não pode virar débito de horas
O período necessário para o deslocamento e a votação não deve resultar em redução do salário nem em obrigação de trabalhar horas adicionais depois. Em recomendação a uma empresa de vigilância no Acre, o MPT também afastou redução de benefícios e prejuízo ao descanso semanal em razão dessa liberação.
Para organizar a jornada, empregado e empregador podem combinar previamente o horário de saída, levando em conta o trajeto e o atendimento na seção. Na Bahia, a votação ocorrerá das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.
Impedimentos e pressão política podem ser denunciados
Além de não dificultar o comparecimento às urnas, chefias não podem ameaçar o emprego ou prometer vantagens para influenciar a escolha do trabalhador. Também não podem exigir fotografia ou qualquer comprovação de em quem o funcionário votou. O voto é secreto.
Quem tiver a saída impedida ou sofrer pressão deve guardar mensagens, áudios, escalas de trabalho e outros registros que ajudem a demonstrar a situação. As denúncias podem ser encaminhadas pelo canal de assédio eleitoral do Ministério Público do Trabalho.