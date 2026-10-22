SEREI LIBERADO?

Preciso trabalhar no dia da eleição: veja o que a lei diz sobre o horário para votar

Escalados para o segundo turno, neste domingo (25), têm direitos sobre tempo de ausência, remuneração e organização da jornada

Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 09:48

Trabalhadora chegando em local de votação Crédito: Imagem gerada por IA

Quem estiver escalado para trabalhar neste domingo (25), dia do segundo turno das eleições de 2026, tem direito de se ausentar pelo tempo necessário para votar. Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), a empresa deve garantir a saída sem desconto no salário e sem exigir compensação das horas utilizadas.

A garantia está prevista no artigo 60 da Resolução nº 23.759/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A norma assegura o tempo necessário ao exercício do voto a quem precisar exercer atividade profissional ou prestar serviço a terceiros no dia da eleição.

A empresa pode organizar os horários de saída para manter o funcionamento do serviço. Essa organização, porém, deve permitir que o trabalhador chegue à seção eleitoral, enfrente eventual fila e vote dentro do período de atendimento. A orientação do MPT também contempla quem vota em outra cidade.

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Tempo de liberação depende do deslocamento e das filas

A resolução do TSE não estabelece uma quantidade fixa de horas para todos os trabalhadores. O critério é o tempo necessário para exercer o direito ao voto, considerando as condições de cada caso.

Distância até a seção, disponibilidade de transporte e espera na fila podem alterar esse período. Por isso, um limite igual para toda a equipe pode ser insuficiente para parte dos funcionários.

No primeiro turno, o MPT no Distrito Federal recomendou que o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) retirasse uma restrição de duas horas para a votação. O órgão orientou que fosse garantido tempo suficiente, sem desconto salarial, compensação ou represálias, e informou que as garantias também deveriam ser observadas no segundo turno.

Saída para votar não pode virar débito de horas

O período necessário para o deslocamento e a votação não deve resultar em redução do salário nem em obrigação de trabalhar horas adicionais depois. Em recomendação a uma empresa de vigilância no Acre, o MPT também afastou redução de benefícios e prejuízo ao descanso semanal em razão dessa liberação.

Para organizar a jornada, empregado e empregador podem combinar previamente o horário de saída, levando em conta o trajeto e o atendimento na seção. Na Bahia, a votação ocorrerá das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.

Impedimentos e pressão política podem ser denunciados

Além de não dificultar o comparecimento às urnas, chefias não podem ameaçar o emprego ou prometer vantagens para influenciar a escolha do trabalhador. Também não podem exigir fotografia ou qualquer comprovação de em quem o funcionário votou. O voto é secreto.