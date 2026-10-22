Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Preciso trabalhar no dia da eleição: veja o que a lei diz sobre o horário para votar

Escalados para o segundo turno, neste domingo (25), têm direitos sobre tempo de ausência, remuneração e organização da jornada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 09:48

Trabalhadora chegando em local de votação
Trabalhadora chegando em local de votação Crédito: Imagem gerada por IA

Quem estiver escalado para trabalhar neste domingo (25), dia do segundo turno das eleições de 2026, tem direito de se ausentar pelo tempo necessário para votar. Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), a empresa deve garantir a saída sem desconto no salário e sem exigir compensação das horas utilizadas.  

A garantia está prevista no artigo 60 da Resolução nº 23.759/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A norma assegura o tempo necessário ao exercício do voto a quem precisar exercer atividade profissional ou prestar serviço a terceiros no dia da eleição.  

A empresa pode organizar os horários de saída para manter o funcionamento do serviço. Essa organização, porém, deve permitir que o trabalhador chegue à seção eleitoral, enfrente eventual fila e vote dentro do período de atendimento. A orientação do MPT também contempla quem vota em outra cidade.  

OAB-BA vai fiscalizar as eleições de 2026

OAB-BA vai fiscalizar as eleições 2026 por OAB-BA
Transparência Eleitoral: Saiba como peritos independentes e a OAB fiscalizam o sistema de votação por Reuters
1930 - Criação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por Divulgação
Daniela Borges é presidente da OAB Bahia por Divulgação
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) em Salvador por Divulgação
Sede da OAB por Angelino de Jesus/Divulgação
Daniela Borges concorre à reeleição para a presidência da OAB-BA por Márcio Lima
Daniela Borges tenta reeleição para presidência da OAB-BA por Márcio Moura
Daniela Borges é a primeira mulher a presidir a OAB-BA por Marina Silva/CORREIO
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por Agência Brasil
Presidente da OAB-BA, Daniela Borges por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
1 de 11
OAB-BA vai fiscalizar as eleições 2026 por OAB-BA

Tempo de liberação depende do deslocamento e das filas

A resolução do TSE não estabelece uma quantidade fixa de horas para todos os trabalhadores. O critério é o tempo necessário para exercer o direito ao voto, considerando as condições de cada caso.  

Distância até a seção, disponibilidade de transporte e espera na fila podem alterar esse período. Por isso, um limite igual para toda a equipe pode ser insuficiente para parte dos funcionários.  

No primeiro turno, o MPT no Distrito Federal recomendou que o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) retirasse uma restrição de duas horas para a votação. O órgão orientou que fosse garantido tempo suficiente, sem desconto salarial, compensação ou represálias, e informou que as garantias também deveriam ser observadas no segundo turno.  

Saída para votar não pode virar débito de horas

O período necessário para o deslocamento e a votação não deve resultar em redução do salário nem em obrigação de trabalhar horas adicionais depois. Em recomendação a uma empresa de vigilância no Acre, o MPT também afastou redução de benefícios e prejuízo ao descanso semanal em razão dessa liberação.  

Para organizar a jornada, empregado e empregador podem combinar previamente o horário de saída, levando em conta o trajeto e o atendimento na seção. Na Bahia, a votação ocorrerá das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.  

Impedimentos e pressão política podem ser denunciados

Além de não dificultar o comparecimento às urnas, chefias não podem ameaçar o emprego ou prometer vantagens para influenciar a escolha do trabalhador. Também não podem exigir fotografia ou qualquer comprovação de em quem o funcionário votou. O voto é secreto.  

Quem tiver a saída impedida ou sofrer pressão deve guardar mensagens, áudios, escalas de trabalho e outros registros que ajudem a demonstrar a situação. As denúncias podem ser encaminhadas pelo canal de assédio eleitoral do Ministério Público do Trabalho.  

Mais recentes

Imagem - Baiana que triplicou capacidade de processamento de cooperativa entra na lista das mais poderosas do agro da Forbes

Baiana que triplicou capacidade de processamento de cooperativa entra na lista das mais poderosas do agro da Forbes
Imagem - Filha de colhedora, neurologista cria marca de café na Chapada Diamantina com o marido e fatura R$ 80 mil por ano

Filha de colhedora, neurologista cria marca de café na Chapada Diamantina com o marido e fatura R$ 80 mil por ano
Imagem - Cor da bengala identifica tipo de deficiência visual; lei prevê fornecimento gratuito pelo SUS

Cor da bengala identifica tipo de deficiência visual; lei prevê fornecimento gratuito pelo SUS