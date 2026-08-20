ELEIÇÕES 2026

Prefeita de Conceição do Jacuípe anuncia apoio a ACM Neto para o Governo da Bahia

Neto agradeceu pelo apoio e ressaltou que irá honrar com os compromissos assumidos com Conceição do Jacuípe, caso seja eleito

Pombo Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 09:39

Prefeita de Conceição do Jacuípe anuncia apoio a ACM Neto para o Governo da Bahia Crédito: Divulgação

A prefeita de Conceição do Jacuípe, Tânia Yoshida (PSD), anunciou nesta quarta-feira (19) apoio à candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao Governo da Bahia. A adesão coloca a gestora entre as lideranças municipais que passaram a integrar o grupo político do ex-prefeito de Salvador na disputa estadual de 2026.

O anúncio foi feito nas redes sociais em publicação de Mitsue Yoshida (PDT), filha da prefeita e candidata a deputada estadual, que também declarou apoio a Neto. Ambas de partidos da base de Jerônimo Rodrigues (PT). Elas se reuniram com Neto, com o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, e com o deputado federal Elmar Nascimento nesta quarta.

Na mensagem, ela justificou a decisão citando a relação política construída ao longo dos anos no município e afirmou que o grupo decidiu mudar de caminho diante de compromissos que não foram cumpridos por Jerônimo e por gestões do PT ao longo dos últimos anos.

“É com grande alegria que anunciamos os candidatos que iremos marchar em 2026 em especial em Conceição do Jacuipe. Ao longo desses 30 anos de política, aprendi que o que importa é cuidar do povo. Respeitar Conceição do Jacuipe. Ao longo desses anos, nenhum político ajudou Conceição do Jacuipe como o saudoso Antonio Carlos Magalhães. Depois dele apenas, Angelo Coronel que realmente ajudou a cidade. E o próprio Jesus Cristo disse ‘daí a Cezar o que é de Cézar e daí a Deus o que é de Deus’", disse.

“E diante a promessas não cumpridas, é fato que devemos caminhar com quem se importa com Conceição do Jacuipe. Seguimos com a cabeça erguida com ACM Neto. Quero agradecer a esse mestre José Ronaldo que soube acolher, abraçar e entender o que sempre sonhamos, uma Conceição do Jacuipe cada vez melhor. Vamos pra luta, vamos pra batalha”, acrescentou no texto.