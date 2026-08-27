ELEIÇÕES 2026

Prefeito de Aurelino Leal rompe com Jerônimo e declara apoio a ACM Neto: 'Há um sentimento de mudança e esperança'

Durante o encontro, o prefeito afirmou que o município não conseguiu avançar nas tratativas com o atual governo estadual e disse depositar em Neto a expectativa de estabelecer uma nova relação de parceria

Pombo Correio

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09:24

Prefeito de Aurelino Leal, Rodrigo Andrande, com ACM Neto Crédito: Divulgação

O prefeito de Aurelino Leal, Rodrigo Andrade (PP), rompeu com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e declarou, nesta quarta-feira (26), apoio à candidatura de ACM Neto ao Governo da Bahia. O anúncio ocorreu durante uma reunião em Ilhéus, no Sul do estado, e representa mais uma adesão à campanha do candidato da coligação Unidos Para Mudar a Bahia.

Durante o encontro, Rodrigo afirmou que o município não conseguiu avançar nas tratativas com o atual governo estadual e disse depositar em Neto a expectativa de estabelecer uma nova relação de parceria com Aurelino Leal.

“Infelizmente, de lá para cá, a gente não teve mais sorte em tratativas com o governo do Estado. E hoje o nosso grupo está depositando toda a esperança em você para resolver as nossas questões, para ser um parceiro, até porque há um sentimento de mudança e esperança na nossa comunidade”, afirmou o prefeito.

Rodrigo assegurou ainda que seu grupo político estará mobilizado pela candidatura de Neto. “Pode ter certeza que o nosso grupo em peso vai estar junto, vai lutar, para a gente poder fazer ainda melhor do que a gente fez. Se Deus permitir, sairemos vitoriosos. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou cuidar de você agora, mas depois você cuida de Aurelino Leal”, disse.

Também participaram da reunião o candidato a vice-governador Zé Cocá (PP) e os candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL). Neto agradeceu ainda a participação de Cacá Leão e Sandro Régis na construção do apoio.

Agradecimento e compromisso

Encontro que ratificou apoio do prefeito de Aurelino Leal a ACM Neto ocorreu em Ilhéus. Crédito: Divulgação

Neto agradeceu o apoio e destacou o peso político da decisão do prefeito. “Eu já era muito grato e me sentia extremamente devedor do apoio que recebi de vocês há quatro anos. Eu peço a Deus que me dê a oportunidade, a partir do ano que vem, de pagar em dobro. E esse vai ser o meu compromisso. Eu não vou medir esforços, eu não vou fazer conta para ajudar Aurelino Leal. Não vou deixar nenhuma das agendas de vocês em segundo plano, todas vão ser tratadas com absoluta prioridade”, afirmou.