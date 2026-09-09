ELEIÇÃO 2026

Prefeito de Jussara destaca desejo de mudança, projeta vitória de ACM Neto e critica governo Jerônimo: 'Muita conversa e nada concreto'

O prefeito afirmou que a falta de atenção do governo estadual a Jussara é uma das razões para defender a eleição de ACM Neto

Pombo Correio

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:19

Prefeito Tassinho ao lado de ACM Neto e Angelo Coronel Crédito: Divulgação

O prefeito de Jussara, Tacinho Mendes (PP), projetou a vitória do ex-prefeito de Salvador ACM Neto na disputa pelo governo do estado nas eleições deste ano durante caminhada realizada no município na noite desta terça-feira (8). Ao recepcionar o candidato a governador ACM Neto (União Brasil), o gestor afirmou também que buscou apoio do governo Jerônimo Rodrigues (PT), apresentou projetos e protocolou demandas, mas não conseguiu nenhuma ação concreta para a cidade.

“Nós não podemos falar de ajuda e contribuição do governo do Estado. Tudo que nós estamos fazendo em nossa cidade é com recursos próprios e com ajuda dos nossos deputados. Na função de prefeito, eu procurei o Estado, procurei o governador, elaborei projetos, protocolei e foi muita conversa e, de fato, nada concreto saiu para o nosso município”, declarou Tacinho.

O prefeito afirmou que a falta de atenção do governo estadual a Jussara é uma das razões para defender a eleição de ACM Neto. Segundo ele, o município precisa de um governador que dialogue com as cidades, assuma responsabilidades e tenha capacidade de enfrentar os principais problemas vividos atualmente pelos baianos.

“Nós queremos um governador que tenha personalidade, que tenha identidade própria. Nós queremos um governador que possa olhar para aqueles mais necessitados. Nós queremos um governador que possa bater no peito e assumir as responsabilidades e que não queira transferir a responsabilidade de um insucesso para outras pessoas”, afirmou.

Tacinho também citou problemas nas áreas de segurança pública, emprego e educação e disse acreditar que Neto poderá, a partir de janeiro de 2027, demonstrar no governo do Estado a capacidade de trabalho que apresentou durante sua trajetória política. “Tenho certeza de que, a partir de janeiro de 2027, você vai poder mostrar ao povo da Bahia como ACM Neto trabalha e o compromisso que você terá com o nosso Estado”, disse.

Mobilização

O comício de ACM Neto em Jussara reuniu mais de 20 mil pessoas Crédito: Divulgação

O comício reuniu mais de 20 mil pessoas e contou com a presença dos candidatos a vice-governador Zé Cocá (PP) e ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), além de prefeitos, deputados, vereadores, ex-prefeitos e lideranças políticas de diferentes municípios da região.

Entre os presentes estavam os prefeitos Juliana Araújo, de Morro do Chapéu; Afonso Mendonça, de Ibititá; e Renanzinho Braga, de Xique-Xique; além dos deputados Elmar Nascimento, Pedro Tavares e Cafu Barreto.