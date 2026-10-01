ELEIÇÕES 2026

Prefeito de Santo Estevão diz que Jerônimo virou as costas para o município e exalta capacidade de gestão de ACM Neto: 'Uma referência no Brasil'

O prefeito disse ainda que sua administração manteve os serviços municipais apesar do que classificou como falta de apoio estadual

Pombo Correio

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:11

Prefeito de Santo Estevão ao lado de ACM Neto e Angelo Coronel Crédito: Divulgação

O prefeito de Santo Estevão, Tiago Dias (União Brasil), afirmou nesta quarta-feira (30) que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) “virou as costas” para o município e defendeu a eleição de ACM Neto (União Brasil) ao Governo da Bahia. A declaração foi feita durante comício que encerrou a agenda de Neto nesta quarta, reunindo uma multidão no município.

Ao lado de ACM Neto, do candidato a vice-governador Zé Cocá (PP) e dos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), Tiago fez um discurso crítico à relação do atual governo estadual com Santo Estevão. “O senhor Jerônimo virou as costas para o município. Há quatro anos, Santo Estevão foi muito generoso com ele, confiou e depositou os votos. Esse cidadão virou as costas e não depositou nesses votos nem um centavo para ajudar o nosso povo”, afirmou.

O prefeito disse ainda que sua administração manteve os serviços municipais apesar do que classificou como falta de apoio estadual. “Eles deixaram o nosso município de lado, por birra. Começaram a tirar Santo Estevão dos seus planos. Nós nos mantivemos de pé, sofremos o que era para sofrer, fizemos o que era para fazer, mas não deixamos o nosso povo órfão de serviço”, declarou.

Não é um tiro no escuro

Na sequência do discurso, Tiago Dias destacou a experiência administrativa de ACM Neto e lembrou o período em que o candidato governou Salvador. Para o prefeito, a trajetória de Neto na capital oferece aos eleitores elementos para avaliar sua capacidade de gestão. “Eu trago para Santo Estevão, de forma confidencial, as nossas conversas, o aconselhamento que recebi antes de assumir a prefeitura, sentado no seu sofá, o aconselhamento e direcionamento de como era para conduzir Santo Estevão”, relatou.