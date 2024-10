ELEIÇÕES

Prefeitura de Natal será disputada por Paulinho Freire e Natalia Bonavides no segundo turno

Candidatos do União Brasil e PT seguem em campanha no RN

Natália Bastos Bonavides, do PT, tem 36 anos e está em seu segundo mandato de deputada federal. Também foi vereadora em Natal em 2016. Advogada, Bonavides atuou com educação em direitos e foi advogada do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), trabalhando em acampamentos no Rio Grande do Norte.