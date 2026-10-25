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Prefeitura de Salvador diz que frota de ônibus foi normalizada após problemas em garagens por adesivos eleitorais

Semob informou que a operação de ônibus em Salvador havia sido normalizada por volta das 12h20 após interrupções provocadas por adesivação clandestina de veículos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Mariana Rios

  • Estadão

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:43

Semob iinformou que acompanha movimentação no transporte público neste domingo (25)
Semob iinformou que acompanha movimentação no transporte público neste domingo (25) Crédito: Divulgação/Prefeitura de Salvador

A Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que toda a frota de ônibus da capital já está em circulação neste domingo (25), dia do segundo turno das eleições. A operação do transporte público foi normalizada ainda pela manhã, após, segundo a pasta, terem havido interrupções registradas no início da manhã por episódios repetidos de adesivação clandestina de veículos.

Segundo a secretaria, as empresas foram notificadas para garantir a frota integral nas ruas, e equipes da pasta acompanhavam o serviço para evitar novas ocorrências.

Em nota, a Semob informou que a operação de ônibus em Salvador havia sido normalizada por volta das 12h20 após interrupções em garagens provocadas por ocorrências de adesivação clandestina de veículos.

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou que a Prefeitura de Salvador e as empresas de transporte público coloquem toda a frota de ônibus da capital em circulação neste domingo (25). A decisão, assinada pelo presidente da Corte, desembargador eleitoral Maurício Kertzman Szporer, prevê multa de R$ 1 milhão por hora em caso de descumprimento.

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
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Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO

A determinação do TRE ocorreu após uma denúncia da Federação Brasil da Esperança afirmar que, às 11h05, vários ônibus ainda permaneciam nas garagens, prejudicando o deslocamento de eleitores até os locais de votação.

A secretaria afirmou que a situação foi contornada após diálogo entre as equipes de operação e representantes de entidades sindicais. O órgão também ressaltou que a legislação eleitoral proíbe a circulação de ônibus com adesivos que façam propaganda de candidatos.

O secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, informou que as empresas foram notificadas para garantir a disponibilidade integral da frota e evitar novas ocorrências. Segundo a Semob, equipes da pasta permanecem nas ruas para acompanhar a operação.

Tags:

Transporte Mobilidade

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