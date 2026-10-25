Prefeitura de Salvador diz que frota de ônibus foi normalizada após problemas em garagens por adesivos eleitorais

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Mariana Rios
Estadão
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:43
A Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que toda a frota de ônibus da capital já está em circulação neste domingo (25), dia do segundo turno das eleições. A operação do transporte público foi normalizada ainda pela manhã, após, segundo a pasta, terem havido interrupções registradas no início da manhã por episódios repetidos de adesivação clandestina de veículos.
Segundo a secretaria, as empresas foram notificadas para garantir a frota integral nas ruas, e equipes da pasta acompanhavam o serviço para evitar novas ocorrências.
Em nota, a Semob informou que a operação de ônibus em Salvador havia sido normalizada por volta das 12h20 após interrupções em garagens provocadas por ocorrências de adesivação clandestina de veículos.
O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou que a Prefeitura de Salvador e as empresas de transporte público coloquem toda a frota de ônibus da capital em circulação neste domingo (25). A decisão, assinada pelo presidente da Corte, desembargador eleitoral Maurício Kertzman Szporer, prevê multa de R$ 1 milhão por hora em caso de descumprimento.
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A determinação do TRE ocorreu após uma denúncia da Federação Brasil da Esperança afirmar que, às 11h05, vários ônibus ainda permaneciam nas garagens, prejudicando o deslocamento de eleitores até os locais de votação.
A secretaria afirmou que a situação foi contornada após diálogo entre as equipes de operação e representantes de entidades sindicais. O órgão também ressaltou que a legislação eleitoral proíbe a circulação de ônibus com adesivos que façam propaganda de candidatos.
O secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, informou que as empresas foram notificadas para garantir a disponibilidade integral da frota e evitar novas ocorrências. Segundo a Semob, equipes da pasta permanecem nas ruas para acompanhar a operação.