MOBILIDADE

Prefeitura de Salvador diz que frota de ônibus foi normalizada após problemas em garagens por adesivos eleitorais

Semob informou que a operação de ônibus em Salvador havia sido normalizada por volta das 12h20 após interrupções provocadas por adesivação clandestina de veículos



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:43

Semob iinformou que acompanha movimentação no transporte público neste domingo (25) Crédito: Divulgação/Prefeitura de Salvador

A Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que toda a frota de ônibus da capital já está em circulação neste domingo (25), dia do segundo turno das eleições. A operação do transporte público foi normalizada ainda pela manhã, após, segundo a pasta, terem havido interrupções registradas no início da manhã por episódios repetidos de adesivação clandestina de veículos.

Segundo a secretaria, as empresas foram notificadas para garantir a frota integral nas ruas, e equipes da pasta acompanhavam o serviço para evitar novas ocorrências.

Em nota, a Semob informou que a operação de ônibus em Salvador havia sido normalizada por volta das 12h20 após interrupções em garagens provocadas por ocorrências de adesivação clandestina de veículos.

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou que a Prefeitura de Salvador e as empresas de transporte público coloquem toda a frota de ônibus da capital em circulação neste domingo (25). A decisão, assinada pelo presidente da Corte, desembargador eleitoral Maurício Kertzman Szporer, prevê multa de R$ 1 milhão por hora em caso de descumprimento.

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial 1 de 27

A determinação do TRE ocorreu após uma denúncia da Federação Brasil da Esperança afirmar que, às 11h05, vários ônibus ainda permaneciam nas garagens, prejudicando o deslocamento de eleitores até os locais de votação.

A secretaria afirmou que a situação foi contornada após diálogo entre as equipes de operação e representantes de entidades sindicais. O órgão também ressaltou que a legislação eleitoral proíbe a circulação de ônibus com adesivos que façam propaganda de candidatos.