ELEIÇÕES 2026

Presidente da UPB manda retirar bandeiras de ACM Neto em Andaraí

Imagens enviadas mostram agentes da Guarda Municipal recolhendo o material de campanha ao longo do dia

Pombo Correio

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 20:17

Imagens enviadas mostram agentes da Guarda Municipal recolhendo o material de campanha ao longo do dia Crédito: Divulgação

O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), determinou nesta quinta-feira (10) a retirada de placas e bandeiras de campanha do candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) que estavam instaladas na principal avenida do município.

Imagens enviadas ao portal Informe Baiano mostram agentes da Guarda Municipal recolhendo o material de campanha ao longo do dia.

Em um dos vídeos, um homem afirma que a ação ocorreu por volta das 11h e questiona a decisão da prefeitura.

“Tirando as propagandas de ACM Neto, no horário normal, 11h. O carro da prefeitura. Tirar material de campanha é crime eleitoral”, afirmou ele.

Integrantes da oposição em Andaraí classificaram a medida como “perseguição contra adversários políticos” e sustentam que as peças de campanha estavam instaladas de forma regular.