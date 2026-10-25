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Presidente de seção eleitoral é encontrado morto após faltar ao trabalho em 2ª turno em MG

A ausência do presidente não comprometeu a votação

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 18:48

Prefeitura de São José de Safira Crédito: Divulgação

O presidente de uma seção eleitoral em São José da Safira, em Minas Gerais, foi encontrado morto dentro de casa após não comparecer para trabalhar no segundo turno das Eleições 2026, neste domingo (25).

Almir Alves Coutinho presidia a seção 33 da 247ª Zona Eleitoral. A falta dele na seção chamou a atenção dos demais mesários, que suspeitaram que algo pudesse ter acontecido, segundo o g1 Minas Gerais.

Os policiais militares foram até a casa de Almir e, ao olhar por um buraco na janela, viram que ele estava deitado na cama, e não respondia aos chamados.

Uma equipe médica foi acionada. Segundo a PM, o médico constatou que Almir havia morrido de causas naturais.

A ausência do presidente não comprometeu a votação, segundo a publicação. De acordo com a Polícia Militar, os trabalhos eleitorais transcorreram normalmente.

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