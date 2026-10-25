Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Presidente de Tribunal Eleitoral diz que soube da decisão de prorrogar votação pela imprensa e grande parte das seções já estavam encerradas

Carlos Roberto da Silva afirmou que tribunal não recebeu comunicação sobre mudança

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 18:29

TRE-SC
TRE-SC Crédito: Divulgação

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), Carlos Roberto da Silva, afirmou que tomou conhecimento pela imprensa da decisão que prorrogou a votação até as 19h neste domingo (25). Segundo ele, o tribunal não havia recebido comunicação sobre a determinação do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi divulgada pelo portal NSC Total.

Ao explicar o fechamento de locais de votação no estado, o presidente disse que os responsáveis pelas seções seguiram o horário previsto na legislação eleitoral e que o encerramento provavelmente já havia ocorrido em grande parte delas.

“Às 17h, por força da legislação eleitoral, os presidentes de mesa das quase 17,4 mil seções eleitorais de Santa Catarina estavam autorizados a encerrar a votação. Isso certamente ocorreu em grande percentual delas. A votação só poderia continuar nos locais onde ainda houvesse eleitores na fila às 17h. Portanto, apenas nessas seções a votação segue em andamento”, afirmou, segundo o site.

Segurança das urnas e o cenário para as eleições de 2026

A integridade do voto e a confiabilidade do processo eletrônico seguem atestadas por rigorosos testes públicos de auditoria conduzidos pela Justiça Eleitoral. por Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mecanismos avançados de criptografia, assinaturas digitais e barreiras tecnológicas garantem a inviolabilidade absoluta das urnas. por Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
O cenário para 2026 exige atenção redobrada aos grandes colégios eleitorais e centros urbanos que definem as tendências nacionais. por Foto: José Cruz/Agência Brasil
O monitoramento transparente da apuração descentralizada consolida a estabilidade democrática nas próximas eleições. por Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE
Detentos sem condenação definitiva mantêm o direito ao voto garantido pela Constituição Federal e por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. por Divulgação/Defensoria Pública-BA
Presos preventivos conservam direitos políticos e podem votar nas eleições gerais, com restrições que variam conforme o estado de custódia. por Reprodução/TJSC
Urnas em estabelecimentos prisionais garantem a participação de presos provisórios, embora barreiras burocráticas limitem o alcance prático do voto. por Divulgação/Polícia Penal-RS
1 de 7
A integridade do voto e a confiabilidade do processo eletrônico seguem atestadas por rigorosos testes públicos de auditoria conduzidos pela Justiça Eleitoral. por Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No Instituto Estadual de Educação, em Florianópolis, as seções já haviam sido desmobilizadas. Os boletins de urna estavam impressos, e as urnas e mídias já tinham sido entregues. Mesários e a delegada do prédio também não teriam sido avisados da extensão do horário.

Em algumas cidades catarinenses, mesários receberam a informação de que o encerramento continuava previsto para as 17h e de que a prorrogação se restringia a regiões específicas. A decisão de Zanin, no entanto, abrangia todo o país.

Em Salvador, também houve registros de locais fechados após a ampliação do prazo. Vídeos publicados em redes sociais mostram os portões do Colégio Central fechados e um relato de encerramento das urnas no Colégio Kleber Pacheco, em Pernambués, às 17h20. Na FIB, as urnas já haviam sido fechadas, enquanto mesários aguardavam orientação sobre como proceder.

A prorrogação foi determinada após a coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apontar dificuldades no transporte de eleitores. A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) também solicitou ampliação do horário em municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, sob a justificativa de que chuvas, alagamentos e interdições prejudicaram o acesso à votação.

Leia mais

Imagem - Bruno Reis explica atraso nos ônibus, aponta propaganda eleitoral irregular e afirma que frota foi ampliada

Bruno Reis explica atraso nos ônibus, aponta propaganda eleitoral irregular e afirma que frota foi ampliada

Imagem - Ministro Zanin esclarece que só urnas ainda abertas devem receber votos até as 19h

Ministro Zanin esclarece que só urnas ainda abertas devem receber votos até as 19h

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em 2° turno

Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em 2° turno
Imagem - Polícia Federal abre inquérito para investigar falta de ônibus na Bahia, Sergipe, São Paulo, Piauí e Alagoas

Polícia Federal abre inquérito para investigar falta de ônibus na Bahia, Sergipe, São Paulo, Piauí e Alagoas
Imagem - Demora de Nunes Marques leva pedido de prorrogação da votação ao STF

Demora de Nunes Marques leva pedido de prorrogação da votação ao STF