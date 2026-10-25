SC

Presidente de Tribunal Eleitoral diz que soube da decisão de prorrogar votação pela imprensa e grande parte das seções já estavam encerradas

Carlos Roberto da Silva afirmou que tribunal não recebeu comunicação sobre mudança

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 18:29

TRE-SC Crédito: Divulgação

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), Carlos Roberto da Silva, afirmou que tomou conhecimento pela imprensa da decisão que prorrogou a votação até as 19h neste domingo (25). Segundo ele, o tribunal não havia recebido comunicação sobre a determinação do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi divulgada pelo portal NSC Total.

Ao explicar o fechamento de locais de votação no estado, o presidente disse que os responsáveis pelas seções seguiram o horário previsto na legislação eleitoral e que o encerramento provavelmente já havia ocorrido em grande parte delas.

“Às 17h, por força da legislação eleitoral, os presidentes de mesa das quase 17,4 mil seções eleitorais de Santa Catarina estavam autorizados a encerrar a votação. Isso certamente ocorreu em grande percentual delas. A votação só poderia continuar nos locais onde ainda houvesse eleitores na fila às 17h. Portanto, apenas nessas seções a votação segue em andamento”, afirmou, segundo o site.

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No Instituto Estadual de Educação, em Florianópolis, as seções já haviam sido desmobilizadas. Os boletins de urna estavam impressos, e as urnas e mídias já tinham sido entregues. Mesários e a delegada do prédio também não teriam sido avisados da extensão do horário.

Em algumas cidades catarinenses, mesários receberam a informação de que o encerramento continuava previsto para as 17h e de que a prorrogação se restringia a regiões específicas. A decisão de Zanin, no entanto, abrangia todo o país.

Em Salvador, também houve registros de locais fechados após a ampliação do prazo. Vídeos publicados em redes sociais mostram os portões do Colégio Central fechados e um relato de encerramento das urnas no Colégio Kleber Pacheco, em Pernambués, às 17h20. Na FIB, as urnas já haviam sido fechadas, enquanto mesários aguardavam orientação sobre como proceder.