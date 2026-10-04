INÍCIO DA VOTAÇÃO

Presidente do TSE vota em Brasília após pedir voto em trânsito; veja como foi

Nunes Marques tem domicílio eleitoral em Teresina, mas escolheu votar na capital federal neste domingo (4); ministro acompanhou a emissão da zerésima antes do início da votação

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 08:13

Presidente do TSE vota em Brasília após pedir voto em trânsito; veja como foi Crédito: Reprodução/TV Globo

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, chegou ao local de votação antes das 8h deste domingo (4), em Brasília, para acompanhar a abertura da eleição. Natural de Teresina (PI) e com domicílio eleitoral mantido na capital piauiense, o ministro solicitou o voto em trânsito para participar da votação em Brasília neste primeiro turno.

Nunes Marques votou no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul. Antes do início da votação, ele também acompanhou a emissão da zerésima, procedimento realizado nas urnas eletrônicas antes da abertura da seção. A zerésima é o relatório emitido pela urna eletrônica que demonstra que, antes do início da votação, não há votos registrados para nenhum candidato naquela máquina.

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