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Presidentes da América Latina, exceto Milei, da Argentina, parabenizam Lula por vitória nas eleições

As manifestações destacaram o resultado das urnas e a expectativa de ampliar a cooperação entre os países da região

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Wladmir Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 23:08

Lula e Milei
Lula e Milei Crédito: Divulgação

Presidentes de países da América Latina parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória nas eleições brasileiras neste domingo (25). As manifestações destacaram o resultado das urnas e a expectativa de ampliar a cooperação entre os países da região.

O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, afirmou que o fortalecimento das relações com o Brasil continuará entre as prioridades de seu governo. Ele ressaltou os laços históricos entre as duas nações e defendeu a continuidade do trabalho conjunto.

Milei contrata veterinara médium para falar com animais

Javier Milei contratou uma veterinária que afirma se comunicar com animais por telepatia, segundo relato dela ao New York Times por Reprodução
Celia Melamed diz que começou a atender Milei quando Conan, o mastim inglês do presidente argentino, estava gravemente doente por Reprodução
Segundo a veterinária, as sessões continuaram após a morte de Conan, em 2017, e incluíram os cinco cães clonados a partir de seu DNA por REprodução
Melamed afirma que Karina Milei, irmã do presidente argentino, participou de um de seus cursos de comunicação animal em 2019 por Reprodução
Não há evidências científicas que comprovem a comunicação telepática com animais; Milei e Karina não responderam ao jornal por REprodução
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Javier Milei contratou uma veterinária que afirma se comunicar com animais por telepatia, segundo relato dela ao New York Times por Reprodução

"Parabenizo o presidente Lula por sua vitória. Bolívia e Brasil são países vizinhos e irmãos, unidos por uma história e desafios comuns. Continuaremos trabalhando juntos para fortalecer nossa relação e gerar mais oportunidades para nossas nações", declarou.

No Uruguai, o presidente Yamandú Orsi revelou que conversou com Lula após o resultado eleitoral. Além de parabenizar o brasileiro, ele destacou a importância do processo democrático.

"Acabo de conversar com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, um amigo. Eu o parabenizei pela vitória e pela festa democrática que representa um processo eleitoral", afirmou.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, também celebrou a vitória do petista e associou o resultado à participação popular. "Viva a democracia, o povo brasileiro venceu. Parabéns, presidente Lula!", escreveu.

Já o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, parabenizou Lula pela vitória e o Brasil pela realização do processo eleitoral. A mensagem também ressaltou a importância da continuidade da cooperação entre os dois países.

Milei não parabeniza Lula

Na Argentina, o presidente Javier Milei não se manifestou publicamente para parabenizar Lula pela vitória. Um dos principais críticos do petista na América Latina, ele republicou no X uma mensagem que comparava o brasileiro ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

A publicação ocorreu após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspender temporariamente a divulgação da contagem de votos durante a apuração do segundo turno.

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