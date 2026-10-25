ELEIÇÕES

Presidentes da América Latina, exceto Milei, da Argentina, parabenizam Lula por vitória nas eleições

As manifestações destacaram o resultado das urnas e a expectativa de ampliar a cooperação entre os países da região



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 23:08

Lula e Milei Crédito: Divulgação

Presidentes de países da América Latina parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória nas eleições brasileiras neste domingo (25). As manifestações destacaram o resultado das urnas e a expectativa de ampliar a cooperação entre os países da região.

O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, afirmou que o fortalecimento das relações com o Brasil continuará entre as prioridades de seu governo. Ele ressaltou os laços históricos entre as duas nações e defendeu a continuidade do trabalho conjunto.

Milei contrata veterinara médium para falar com animais 1 de 5

"Parabenizo o presidente Lula por sua vitória. Bolívia e Brasil são países vizinhos e irmãos, unidos por uma história e desafios comuns. Continuaremos trabalhando juntos para fortalecer nossa relação e gerar mais oportunidades para nossas nações", declarou.

No Uruguai, o presidente Yamandú Orsi revelou que conversou com Lula após o resultado eleitoral. Além de parabenizar o brasileiro, ele destacou a importância do processo democrático.

"Acabo de conversar com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, um amigo. Eu o parabenizei pela vitória e pela festa democrática que representa um processo eleitoral", afirmou.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, também celebrou a vitória do petista e associou o resultado à participação popular. "Viva a democracia, o povo brasileiro venceu. Parabéns, presidente Lula!", escreveu.

Já o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, parabenizou Lula pela vitória e o Brasil pela realização do processo eleitoral. A mensagem também ressaltou a importância da continuidade da cooperação entre os dois países.

Milei não parabeniza Lula

Na Argentina, o presidente Javier Milei não se manifestou publicamente para parabenizar Lula pela vitória. Um dos principais críticos do petista na América Latina, ele republicou no X uma mensagem que comparava o brasileiro ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.