HORA DO VOTO

Primeira-dama Janja vota em São Paulo e faz o 'L': 'Pelo futuro do país'

Esposa do atual presidente Lula (PT) chegou ao local de votação acompanhada do ministro da Saúde, Alexandre Padilha

Metrópoles

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:34

Primeira-dama Janja Lula da Silva Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A primeira-dama Janja Lula da Silva votou na manhã deste domingo (4) no Colégio Rainha da Paz, no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Antes de entrar na seção eleitoral, a primeira-dama posou para fotos e fez o gesto de “L”.

Janja chegou ao local de votação por volta das 12h. Ela estava acompanhada do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e da secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, que é casada com candidato a governador por São Paulo, Fernando Haddad.