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Primeira-dama Janja vota em São Paulo e faz o 'L': 'Pelo futuro do país'

Esposa do atual presidente Lula (PT) chegou ao local de votação acompanhada do ministro da Saúde, Alexandre Padilha

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:34

Primeira-dama Janja Lula da Silva
Primeira-dama Janja Lula da Silva Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A primeira-dama Janja Lula da Silva votou na manhã deste domingo (4) no Colégio Rainha da Paz, no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Antes de entrar na seção eleitoral, a primeira-dama posou para fotos e fez o gesto de “L”.

Janja chegou ao local de votação por volta das 12h. Ela estava acompanhada do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e da secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, que é casada com candidato a governador por São Paulo, Fernando Haddad.

Lula e Janja

Janja e Lula por Reprodução
Janja e Lula por Reprodução / Redes Sociais
Lula e Janja por Reprodução
Janja e Lula no desfile de Sete de Setembro por Reprodução
Janja e Lula por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Janja e Lula por Reprodução
Janja, Lula e Alckmin assistem ao desfile de Carnaval usando as cores da rebaixada Acadêmicos de Niterói. por (Foto: Antonio Lacerda/EFE)
Desfile da Portela com Lula e Janja por Anderson Bordê / AgNews
Margareth Menezes e Janja Lula da Silva no velório de Preta Gil por Reprodução/TV Globo
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Brigitte, Macron, Lula e Janja sorridentes por Reprodução/ X
Macron, Lula e Janja por Fabio Charles Pozzebom/Agência Brasil
Lula e Janja com rei Charles III por @lula / Ian Jones
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Janja e Lula por Reprodução

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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Janja

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