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Primeiro turno registra recorde de eleitores ausentes, com mais de 33 milhões sem votar

Abstenção supera o total de 2022 e passa de 21% do eleitorado, mas percentual permanece abaixo do registrado em 1998

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22:44

Veja como foi o domingo de eleição em Salvador
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador Crédito: Arisson Marinho

Mais de 33 milhões de brasileiros deixaram de votar no primeiro turno das eleições deste domingo (4). O total representa o maior número de eleitores ausentes em uma primeira rodada de eleição presidencial no país, embora a taxa de abstenção tenha ficado abaixo da registrada em 1998.  

Com 99,9% das urnas apuradas, a abstenção chegou a 21,08%, equivalente a aproximadamente 33,4 milhões de pessoas, segundo dados da Justiça Eleitoral divulgados pela Folha de S.Paulo. Os números ainda eram parciais.  

O total supera o registrado no primeiro turno de 2022, quando 32.770.982 eleitores não compareceram às urnas. Naquela eleição, a taxa de abstenção foi de 20,95%, conforme o balanço final do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).  

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador

Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Urna eletrônica sendo levada por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
1 de 31
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho

Percentual de 1998 continua maior

O recorde em quantidade de ausentes não significa que esta eleição tenha registrado a maior abstenção proporcional. Em 1998, quando Fernando Henrique Cardoso foi reeleito presidente no primeiro turno, 21,49% dos eleitores não votaram, o equivalente a cerca de 22,8 milhões de pessoas.  

Assim, mesmo com menos ausentes em números absolutos, aquela eleição teve uma parcela maior do eleitorado fora das urnas. A diferença ocorre porque o total de pessoas aptas a votar era menor.  

A abstenção nos primeiros turnos presidenciais vem aumentando desde 2006. Naquele ano, o índice foi de 16,75%. Depois, passou para 18,12% em 2010, 19,39% em 2014, 20,33% em 2018 e 20,95% em 2022.  

A contagem de abstenções considera apenas quem estava apto a votar e não compareceu à seção eleitoral. Votos em branco e nulos são contabilizados separadamente, pois representam eleitores que foram às urnas.  

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