ELEIÇÃO

Primeiro turno registra recorde de eleitores ausentes, com mais de 33 milhões sem votar

Abstenção supera o total de 2022 e passa de 21% do eleitorado, mas percentual permanece abaixo do registrado em 1998

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22:44

Veja como foi o domingo de eleição em Salvador Crédito: Arisson Marinho

Mais de 33 milhões de brasileiros deixaram de votar no primeiro turno das eleições deste domingo (4). O total representa o maior número de eleitores ausentes em uma primeira rodada de eleição presidencial no país, embora a taxa de abstenção tenha ficado abaixo da registrada em 1998.

Com 99,9% das urnas apuradas, a abstenção chegou a 21,08%, equivalente a aproximadamente 33,4 milhões de pessoas, segundo dados da Justiça Eleitoral divulgados pela Folha de S.Paulo. Os números ainda eram parciais.

O total supera o registrado no primeiro turno de 2022, quando 32.770.982 eleitores não compareceram às urnas. Naquela eleição, a taxa de abstenção foi de 20,95%, conforme o balanço final do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador 1 de 31

Percentual de 1998 continua maior

O recorde em quantidade de ausentes não significa que esta eleição tenha registrado a maior abstenção proporcional. Em 1998, quando Fernando Henrique Cardoso foi reeleito presidente no primeiro turno, 21,49% dos eleitores não votaram, o equivalente a cerca de 22,8 milhões de pessoas.

Assim, mesmo com menos ausentes em números absolutos, aquela eleição teve uma parcela maior do eleitorado fora das urnas. A diferença ocorre porque o total de pessoas aptas a votar era menor.

A abstenção nos primeiros turnos presidenciais vem aumentando desde 2006. Naquele ano, o índice foi de 16,75%. Depois, passou para 18,12% em 2010, 19,39% em 2014, 20,33% em 2018 e 20,95% em 2022.