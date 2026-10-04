Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Primeiro vamos mudar o Brasil para depois mudar a Bahia', diz Neto após reeleição de Jerônimo

Ex-prefeito de Salvador atribuiu resultado da eleição à "baixaria" de adversário e disse que União Brasil vai discutir eleição presidencial

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:50

ACM Neto comentou resultado da eleição
ACM Neto comentou resultado da eleição Crédito: Sora Maia

Após a vitória de Jerônimo Rodrigues na disputa pelo governo da Bahia neste domingo (4), ACM Neto afirmou que uma mudança no cenário nacional será necessária para mudar o comando do estado. Ao comentar a derrota, criticou a campanha do governador e anunciou uma reunião com seu partido para discutir o segundo turno presidencial.

“Primeiro vamos mudar o Brasil para certamente depois mudar a Bahia”, declarou Neto, em pronunciamento ao lado de familiares e aliados.

Neto falou com a imprensa após eleição

ACM Neto comentou resultado da eleição por Sora Maia
ACM Neto comentou resultado da eleição por Sora Maia
ACM Neto comentou resultado da eleição por Sora Maia
ACM Neto comentou resultado da eleição por Sora Maia
ACM Neto comentou resultado da eleição por Sora Maia
ACM Neto comentou resultado da eleição por Sora Maia
ACM Neto comentou resultado da eleição por Sora Maia
ACM Neto comentou resultado da eleição por Sora Maia
ACM Neto comentou resultado da eleição por Sora Maia
ACM Neto comentou resultado da eleição por Sora Maia
ACM Neto comentou resultado da eleição por Sora Maia
ACM Neto comentou resultado da eleição por Sora Maia
1 de 12
ACM Neto comentou resultado da eleição por Sora Maia

O candidato acusou Jerônimo de recorrer a ataques pessoais na reta final da eleição. “O resultado eu acho que reflete uma campanha de baixo nível feita no final dessa eleição pelo atual governador, que foi para baixaria, ataques pessoais e mentiras”, afirmou.

Neto informou que estará em Brasília na terça-feira para se reunir com seu partido e definir o posicionamento na disputa pela Presidência. Na fala, não anunciou apoio a um candidato.

Ao agradecer aos eleitores, Neto destacou a expressiva votação recebida, com mais de 3,5 milhões de votos, e a mobilização durante a disputa. “Queria agradecer primeiro aos baianos pela expressiva votação que tivemos e a campanha linda que aconteceu esse ano”, disse.

Leia mais

Imagem - Lula e Flávio Bolsonaro vão disputar segundo turno da eleição para presidente do Brasil

Lula e Flávio Bolsonaro vão disputar segundo turno da eleição para presidente do Brasil

Imagem - Jerônimo Rodrigues é reeleito governador da Bahia

Jerônimo Rodrigues é reeleito governador da Bahia

Ele também agradeceu a prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, candidatos e demais apoiadores. “Minha gratidão a cada baiana e cada baiano que votou conosco”, declarou.

Neto garantiu que vai continuar com sua história política. “Vamos seguir na luta, confiantes, com todo entusiasmo, determinação”, disse. “Continuamos na luta, não vamos parar um minuto”.

Mais recentes

Imagem - PL quase dobra número de senadores e terá maior bancada do Senado; veja divisão por partido

PL quase dobra número de senadores e terá maior bancada do Senado; veja divisão por partido
Imagem - Veja quem são os deputados estaduais eleitos na Bahia em 2026

Veja quem são os deputados estaduais eleitos na Bahia em 2026
Imagem - Primeiro turno registra recorde de eleitores ausentes, com mais de 33 milhões sem votar

Primeiro turno registra recorde de eleitores ausentes, com mais de 33 milhões sem votar