REPERCUSSÃO

'Primeiro vamos mudar o Brasil para depois mudar a Bahia', diz Neto após reeleição de Jerônimo

Ex-prefeito de Salvador atribuiu resultado da eleição à "baixaria" de adversário e disse que União Brasil vai discutir eleição presidencial

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:50

ACM Neto comentou resultado da eleição Crédito: Sora Maia

Após a vitória de Jerônimo Rodrigues na disputa pelo governo da Bahia neste domingo (4), ACM Neto afirmou que uma mudança no cenário nacional será necessária para mudar o comando do estado. Ao comentar a derrota, criticou a campanha do governador e anunciou uma reunião com seu partido para discutir o segundo turno presidencial.

“Primeiro vamos mudar o Brasil para certamente depois mudar a Bahia”, declarou Neto, em pronunciamento ao lado de familiares e aliados.

Neto falou com a imprensa após eleição 1 de 12

O candidato acusou Jerônimo de recorrer a ataques pessoais na reta final da eleição. “O resultado eu acho que reflete uma campanha de baixo nível feita no final dessa eleição pelo atual governador, que foi para baixaria, ataques pessoais e mentiras”, afirmou.

Neto informou que estará em Brasília na terça-feira para se reunir com seu partido e definir o posicionamento na disputa pela Presidência. Na fala, não anunciou apoio a um candidato.

Ao agradecer aos eleitores, Neto destacou a expressiva votação recebida, com mais de 3,5 milhões de votos, e a mobilização durante a disputa. “Queria agradecer primeiro aos baianos pela expressiva votação que tivemos e a campanha linda que aconteceu esse ano”, disse.

Ele também agradeceu a prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, candidatos e demais apoiadores. “Minha gratidão a cada baiana e cada baiano que votou conosco”, declarou.