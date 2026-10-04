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Principais candidatos ao governo da Bahia votam neste domingo (4); VEJA FOTOS

Jerônimo Rodrigues (PT), ACM Neto (União Brasil) e Ronaldo Mansur (PSOL) votaram em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:40

Principais candidatos ao Governo da Bahia
Principais candidatos ao Governo da Bahia Crédito: Luis Capellão/Divulgação/ Ísis Melo

Os principais candidatos ao Governo da Bahia já votaram neste domingo (4). Veja abaixo o momento dos votos de ACM Neto (União Brasil), Jerônimo Rodrigues (PT) e Ronaldo Mansur (PSOL). 

ACM Neto (União Brasil)

O candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) votou na manhã deste domingo (4), na Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador. Antes de registrar o voto, ele afirmou estar confiante no resultado das urnas e disse acreditar que a disputa pode ser definida ainda no primeiro turno.

ACM Neto vota em Salvador e diz acreditar em vitória ainda no 1º turno
ACM Neto vota em Salvador e diz acreditar em vitória ainda no 1º turno Crédito: Divulgação

Neto chegou ao local acompanhado dos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT). Deputados, vereadores, lideranças políticas e apoiadores também acompanharam o candidato durante a votação.

“A gente chega aqui num clima de muita confiança e entusiasmo de que a eleição pode ser resolvida até mesmo no dia de hoje com a nossa vitória. É a vitória da mudança. Esse foi o sentimento mais forte que encontramos na caminhada que fizemos ao longo dos últimos meses pela Bahia. O povo quer mudança”, afirmou.

Jerônimo Rodrigues (PT)

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) votou por volta das 10h30 deste domingo (4), no Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana, no bairro de Brotas, em Salvador. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Tatiana Velloso, do vice Geraldo Júnior e dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner.

Jerônimo vota em Salvador e diz estar otimista com resultado no 1º turno
Jerônimo vota em Salvador e diz estar otimista com resultado no 1º turno Crédito: Luis Capellão/Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) votou por volta das 10h30 deste domingo (4), no Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana, no bairro de Brotas, em Salvador. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Tatiana Velloso, do vice Geraldo Júnior e dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner.

Jerônimo mencionou a passagem por municípios como Cruz das Almas, Mutuípe, Jiquiriçá, Laje e Valença. Segundo ele, os sinais observados nessas cidades reforçaram a expectativa de uma vitória na primeira etapa da disputa. O governador também atribuiu o cenário ao trabalho de lideranças municipais, prefeitos e da militância. Na avaliação dele, a movimentação política durante a reta final da campanha mostrou uma mudança em relação ao cenário apresentado anteriormente pelas pesquisas.

Ronaldo Mansur

O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), votou na manhã deste domingo (4), no Pavilhão de Aulas da Federação (PAF III), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina.

Ronaldo Mansur (PSOL) votou em Ondina
Ronaldo Mansur (PSOL) votou em Ondina Crédito: Ísis Melo

"Muito satisfatória a recepção, o carinho que o povo baiano tem pelo PSOL é muito grande, por todo o estado, na capital, por onde passamos com a nossa candidatura majoritária, com os nossos senadores e candidatos a deputado estadual e federal, guerreiros e guerreiras, esperamos grande resultado após as 17 horas", disse o candidato após o voto.

O candidato do PSOL aparece em terceiro lugar nas pesquisas, atrás de ACM Neto (União Brasil) e do atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT).

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